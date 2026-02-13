Finanza
FiberCop annuncia il rimborso delle obbligazioni senior garantite con scadenza 2026
FiberCop ha annunciato il rimborso di tutte le proprie obbligazioni senior garantite con tasso del 3,625% per un ammontare complessivo pari a 322 milioni di euro (codice ISIN: XS2804500069 – Common Code:280450006), emesse nel 2024 da Optics Bidco S.p.A., attualmente FiberCop Spa.
Ai sensi della clausola 6.3 (Redemption at the Option of Optics (Issuer Par Call) dei termini e condizioni applicabili alle obbligazioni, (si veda il documento sul sito web di FiberCop), i titoli in circolazione saranno rimborsate integralmente il 24 febbraio 2026, a un prezzo di rimborso pari al 100% de valore nominale delle obbligazioni rimborsate, oltre agli interessi maturati ma non ancora corrisposti fino alla data (esclusa) fissata per il rimborso, per un importo complessivo pari a 8.794.431,25 euro.
Seconda operazione dopo quella di ottobre, fatta con la cassa disponibile, che consente a FiberCop di ridurre il debito lordo, aumentare l’efficienza del costo del debito, ed è una continua testimonianza dell’attenzione riservata agli investitori e agli stakeholder, in linea con la positiva emissione di nuovi bond realizzata nel 2025. Tutto questo con un importante numero di investimenti.
