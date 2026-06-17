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Finanza

Generali guida la classifica Extel, Philippe Donnet miglior a.d. assicurativo

di redazione
17 Giugno 2026

 Generali si conferma ai vertici della classifica Extel anche nell’edizione 2026. Il Group CEO Philippe Donnet è stato premiato come “Top CEO” nel settore assicurativo europeo per il quinto anno consecutivo dell’indagine annuale di Extel (ex Institutional Investor), rivista specializzata e società indipendente di ricerca nell’ambito della finanza internazionale.

Generali mantiene inoltre nuovamente il primo posto in numerose categorie chiave sulla base dei feedback congiunti di investitori istituzionali (buy-side) e analisti finanziari (sell-side).

In particolare, il Group CFO di Generali, Cristiano Borean, è stato ancora una volta premiato come “Top CFO” del settore assicurativo. Il team Investor & Rating Agency Relations di Generali si è inoltre classificato nuovamente al primo posto nelle categorie “Top IR Team”, “Top IR Professional” – Fabio Cleva, Group Head of Investor & Rating Agency Relations –, “Top IR Program” e “Top Analyst / Investor Day”. Generali ha anche ottenuto la posizione di vertice nelle classifiche “Top Company Board” e nella categoria ESG. Generali ha inoltre ottenuto il riconoscimento di “Most Honoured Company” per l’anno 2026.

“La forza e la solidità dei nostri risultati ci consentono, anche quest’anno, di raccogliere questo importante riconoscimento da parte della comunità finanziaria internazionale. Siamo molto orgogliosi di questo risultato, che riflette l’eccezionale professionalità e dedizione delle persone di Generali. Il conferimento del titolo di ‘Most Honoured Company’ testimonia inoltre la nostra costante ricerca dell’eccellenza nelle relazioni con i clienti, nelle nostre competenze chiave del business assicurativo e dell’asset management, e nel modello operativo del Gruppo. Tutto ciò è il risultato del nostro impegno nell’implementazione disciplinata del piano strategico ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’, che ci permette di confermare, sempre di più, Generali come player italiano, indipendente e internazionale”, ha detto l’a.d. Donnet.

La classifica Extel riflette le valutazioni di circa 1.500 professionisti, tra investitori istituzionali e analisti finanziari. I CEO sono stati valutati sulla base di credibilità, leadership e capacità di comunicazione, mentre i CFO sono stati giudicati in base all’efficacia dell’allocazione del capitale, della gestione finanziaria e della comunicazione. Sono stati inoltre considerati la qualità del consiglio di amministrazione e i parametri ESG.

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