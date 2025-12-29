Il Cda di Intesa Sanpaolo delibera due nomine al vertice del gruppo

Il consiglio d’amministrazione di Intesa Sanpaolo ha deliberato due nomine al vertice del gruppo guidato da Carlo Messina. Dal primo gennaio 2026 la responsabilità dell’area di governo Chief Compliance Officer viene affidata a Francesca Nieddu, mentre a Mauro Senati viene affidata l’area di governo Chief Risk Officer.

Le due nomine rappresentano la conferma della capacità di Intesa Sanpaolo di valorizzare i migliori talenti manageriali puntando sulle risorse interne per il ricambio generazionale. Davide Alfonsi, già Chief Risk Officer, e Piero Boccassino, già Chief Compliance Officer, continueranno a mettere a disposizione le loro competenze e professionalità in qualità di senior advisor a diretto riporto del consigliere delegato e CEO Carlo Messina.

“Ringrazio di cuore Davide Alfonsi e Piero Boccassino: nel corso di lunghi anni in posizioni chiave hanno assicurato al nostro gruppo un significativo contributo alla crescita della solidità e alla posizione di leadership europea – ha dichiarato Carlo Messina -. Auguro buon lavoro a Francesca Nieddu e a Mauro Senati. Sono soddisfatto che, anche per due posizioni di vertice così cruciali, abbiamo potuto individuare all’interno della nostra organizzazione le migliori risorse. Questo è il risultato di politiche per la crescita delle persone e per il riconoscimento del merito che Intesa Sanpaolo conduce da diversi anni, di cui sono particolarmente orgoglioso”.

Chi è Francesca Nieddu Chief Compliance Officer dal primo gennaio 2026. Laureata con lode in economia politica alla Bocconi nel 1995, ha conseguito il master in “Decision Theory and Risk Modelling” presso l’ENS Cachan di Parigi nel 1997 e il dottorato in “Decision Theory and Financial Mathematics” all’Università di Trieste nel 1999. Ha iniziato la propria esperienza professionale nel 1998 presso Borsa Italiana nel mercato dei derivati azionari e, a partire dal 2000, nell’area capital markets di Unicredito Italiano dove ha ricoperto ruoli di responsabilità nel marketing e product management dei prodotti finanziari per investitori retail. In seguito nel 2004 ha guidato il personal banking e la gestione dei prodotti d’investimento in Banca di Roma (gruppo Capitalia) e nel 2005 è entrata in Banca IMI e poi dal 2007 nella divisione banca dei Territori di Intesa Sanpaolo ricoprendo ruoli di responsabilità crescente. In quest’ultima ha coordinato progetti di integrazione, guidato la funzione di CRM ed i progetti di trasformazione digitale. Dal 2018 ha avuto responsabilità commerciali nella rete Banca dei Territori. Dal 2021 è stata direttore regionale Veneto Est e Friuli-Venezia Giulia. Ha fatto parte di consigli di amministrazione di società controllate dal gruppo e dal 2015 al 2017 è stata parte del consiglio di EFMA, associazione globale del settore bancario e assicurativo. Chi è Mauro Senati