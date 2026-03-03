Mauro Micillo IMI

Finanza

Intesa Sanpaolo miglior banca d’investimento per l’Italia

di Lorenzo Dilena

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking si conferma per il sesto anno consecutivo tra le eccellenze del settore

3 Marzo 2026

Intesa Sanpaolo è stata premiata come migliore banca di investimento per l’Italia secondo Global Finance, prestigiosa testata finanziaria statunitense, che ha assegnato alla Banca per il sesto anno consecutivo – attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo – il premio di Best Investment Bank 2026 per l’Italia.

I vincitori sono stati selezionati da Global Finance attraverso l’analisi di criteri quali la capacità di affrontare i diversi scenari di mercato, il numero e la dimensione dei deal finalizzati nel corso del 2025, la qualità dei servizi e la consulenza offerta, la capacità e la competenza di strutturazione delle operazioni, nonché il livello di innovazione e la copertura della rete di distribuzione.

«Ricevere per il sesto anno consecutivo il riconoscimento di Global Finance è un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi», ha dichiarato Micillo. «In un mercato caratterizzato da dinamiche sempre più selettive e da condizioni che richiedono resilienza, innovazione e disciplina nell’esecuzione, la nostra Divisione continua a distinguersi per l’efficacia del supporto offerto alla clientela. Il premio riflette l’impegno delle nostre persone e la capacità di affiancare aziende e istituzioni con soluzioni avanzate, una prospettiva internazionale e una forte attenzione all’execution».

Il riconoscimento conferma la capacità della Divisione IMI CIB di offrire supporto strategico
a imprese, istituzioni finanziarie ed enti pubblici in un contesto economico e regolamentare
in costante evoluzione. La qualità della consulenza, l’esperienza dei team e l’ampia presenza
internazionale contribuiscono a rafforzare la posizione della Banca come punto di riferimento
nel panorama dell’investment banking.

Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Centrale di Gargnano Enel Beni comuni

Enel, sui nuovi canoni idroelettrici la Cassazione dà ragione alla Regione Lombardia

di Lorenzo Dilena

Palazzo Berlam a Trieste, Generali Finanza

Generali non può diventare il feudo di due famiglie e di Palazzo Chigi

di Lorenzo Dilena

Palazzo Berlam a Trieste, Generali Finanza

Lo scontro su Generali e la via per una “pax meloniana” a Trieste

di Lorenzo Dilena

Grandi imprese

Poste, con il crollo da pandemia il dividendo non è una buona idea

di Lorenzo Dilena

Tutti i post

Gli Stati Generali è anche piattaforma di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.