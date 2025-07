Intesa Sanpaolo, primo semestre record: utile netto a 5,2 miliardi. Messina: “Cresciamo sostenendo le persone”

Intesa Sanpaolo archivia il primo semestre 2025 con il miglior risultato di sempre: un utile netto di 5,2 miliardi di euro, in crescita del 9,4% rispetto al 2024, e una previsione di utile annuo “ben oltre i 9 miliardi”. Il gruppo rafforza così il proprio posizionamento tra le principali banche europee per redditività, solidità patrimoniale e sostenibilità sociale.

Nel semestre, l’istituto guidato da Carlo Messina ha generato 13,8 miliardi di euro di ricavi (+1,1%), grazie alla crescita di commissioni (+4,7%) e attività assicurativa (+2,1%). Il cost/income ratio scende al 38%, uno dei più bassi d’Europa, mentre il CET1 ratio si attesta al 13,5% (+65 punti base). Il costo del rischio si riduce a 24 centesimi di punto, con un’incidenza dei crediti deteriorati netti pari all’1%.

Messina ha annunciato il ritorno agli azionisti di almeno 8,2 miliardi di euro nel 2025, tra dividendi e buyback, di cui 3,7 miliardi già maturati nel semestre (3,2 miliardi in pagamento a novembre). Crescono anche gli impieghi all’economia reale: 29 miliardi di nuovo credito erogato in Italia (+44%) e 41,7 miliardi a livello di Gruppo.

Nel semestre, 3,2 miliardi sono stati destinati alle persone del Gruppo e altrettanti versati in imposte. Il patrimonio gestito ha raggiunto i 1.400 miliardi, con una raccolta da famiglie e imprese in aumento di 37 miliardi. Prosegue anche la trasformazione tecnologica con 4,6 miliardi di investimenti e 2.350 specialisti IT assunti. La banca digitale Isybank ha superato il milione di clienti.

Il piano ESG avanza: 78,6 miliardi erogati dal 2021 per la green economy, 800 milioni già spesi nell’ambito del programma sociale da 1,5 miliardi previsto entro il 2027. Intesa Sanpaolo ha confermato la leadership nell’inclusione sociale e nei rating di sostenibilità, unica banca italiana nei principali indici globali.

Dichiarazione del CEO Carlo Messina:

“Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti nel primo semestre del 2025: Intesa Sanpaolo vede consolidarsi un ruolo unico tra le grandi banche europee, essendo in grado di assicurare un ROE del 20%, con uno dei più elevati shareholder returns in combinazione con la promozione di un programma dalla vasta portata volto alla riduzione delle ineguaglianze e al supporto delle persone in maggiore difficoltà. Una società più inclusiva è una società più forte anche per il tessuto economico che la costituisce.

Il primo semestre chiude con un utile netto di 5,2 miliardi, il miglior semestre di sempre. Ricavi, Commissioni e Attività assicurativa hanno raggiunto livelli record. Per il 2025, ci attendiamo un utile netto di ben oltre i 9 miliardi di euro, grazie al forte potenziale di crescita organica della Banca.

Con una delle remunerazioni per gli azionisti più elevate nel panorama bancario europeo, quest’anno restituiremo almeno 8,2 miliardi di euro agli azionisti, considerando il saldo dividendo di maggio, il buyback avviato a giugno e il prevedibile interim dividend di novembre. Ulteriori distribuzioni di capitale saranno quantificate a fine esercizio.

La nostra Banca dispone di un modello di business unico in Europa, fondato sulla leadership nei servizi a famiglie e imprese, su una componente Wealth Management, Protection & Advisory di primaria importanza, su una gestione internazionale improntata all’efficienza e su un’offerta digitale tecnologicamente avanzata. A questi elementi si aggiungono lo status di Banca ‘Zero NPL’ e un profilo ESG di eccellenza riconosciuto a livello internazionale.

La solidità dei risultati, la sostenibilità della crescita, la robustezza patrimoniale e il basso profilo di rischio ci permettono di svolgere un ruolo unico a supporto dell’economia reale e sociale.