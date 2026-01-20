Intesa Sanpaolo affianca Andriani S.p.A. Società Benefit nel percorso di crescita internazionale con un finanziamento da 20 milioni di euro, destinato a sostenere nuovi investimenti industriali e il rafforzamento della presenza del gruppo sui mercati esteri. L’operazione rientra nel piano da 10 miliardi di euro che la Direzione Agribusiness della banca ha riservato alle imprese delle filiere del Made in Italy agroalimentare.

Il finanziamento, gestito dalla Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo in collaborazione con SACE, si inserisce nell’ambito dell’impegno della Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, a supporto degli investimenti strategici delle imprese italiane del comparto agroalimentare. Tra gli interventi sostenuti figura anche l’apertura di un nuovo stabilimento in Nord America, a London, in Ontario, che rafforza la dimensione internazionale del gruppo Andriani.

Un’operazione a supporto della crescita globale

L’iniziativa contribuisce al completamento degli investimenti industriali e dei progetti avviati da Andriani nei mercati esteri, consolidando un percorso di sviluppo costruito negli anni su una collaborazione continuativa con Intesa Sanpaolo. Il finanziamento consente inoltre di potenziare la struttura finanziaria dell’azienda, favorendo l’esplorazione di nuove opportunità di business anche oltre il segmento della pasta healthy.

«Il supporto di partner come Intesa Sanpaolo ci pone nelle condizioni di affrontare con solidità le sfide del mercato, trasformandole in occasioni concrete di crescita. Quando visione, coraggio e partner giusti si incontrano, l’innovazione prende forma e le opportunità si concretizzano», ha dichiarato Daniele Camicia, Direttore Generale di Andriani S.p.A.

Il ruolo di Intesa Sanpaolo e la strategia Agribusiness

Dal lato bancario, l’operazione si inserisce nella strategia di rafforzamento del sistema produttivo nazionale e di accompagnamento delle imprese lungo tutto il loro percorso di sviluppo, anche sui mercati internazionali.

«Per Intesa Sanpaolo è prioritario riconoscere il valore delle iniziative d’impresa per la crescita in Italia e all’estero come l’operazione di Andriani S.p.A., punto di riferimento e realtà vocata all’innovazione nel comparto», ha affermato Massimiliano Cattozzi, responsabile della Direzione Agribusiness della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. «Un finanziamento in continuità con la nostra strategia di rafforzamento del sistema produttivo che accompagna le imprese lungo tutto il loro percorso di sviluppo, dalla micro e media impresa fino alle realtà di maggiore dimensione».

Andriani, multinazionale dell’healthy food

Con headquarter a Gravina in Puglia, Andriani S.p.A. Società Benefit opera nel settore dell’innovation e healthy food, con stabilimenti produttivi in Italia e in Canada. Fondata nel 2009, l’azienda è specializzata nella produzione di pasta, prodotti da forno e pet food realizzati con materie prime naturalmente prive di glutine, tra cui cereali integrali, legumi e verdure. Oggi Andriani è presente in oltre 50 Paesi e integra nel proprio modello di business principi di sostenibilità, ricerca e responsabilità sociale.

L’accordo con Intesa Sanpaolo conferma il ruolo della cooperazione tra sistema bancario e imprese nel sostenere progetti di sviluppo internazionale ad alto valore aggiunto per il comparto agroalimentare italiano.