VLD UniCredit

Finanza

UniCredit e IvyDecarb uniscono le forze per decarbonizzare il settore tessile

di redazione
3 Novembre 2025

 UniCredit ha annunciato una partnership strategica con IvyDecarb per accelerare la decarbonizzazione del settore tessile italiano – un motore chiave dell’economia – e rafforzare la resilienza della filiera. A partire da oggi, la prima coorte di produttori tessili italiani potrà accedere alla piattaforma di IvyDecarb, un marketplace digitale che li connette ad acquirenti, produttori di macchinari, produttori tessili e istituzioni finanziarie. 

Attraverso il marketplace, potranno individuare le modalità per ridurre la propria carbon footprint e coinvolgere i produttori di macchinari e attrezzature essenziali. Con l’integrazione di UniCredit nel marketplace, questi produttori tessili potranno ora beneficiare anche di soluzioni di consulenza e finanziamento su misura per sostenere tali investimenti – garantendo la propria adattabilità e resilienza, nonché promuovendo la creazione di valore a lungo termine. 

Sam Kendall, head of Advisory & Financing Solutions di UniCredit, ha dichiarato: “Fornire soluzioni sostenibili, flessibili e scalabili che rispondano alle esigenze e alle aspirazioni dei nostri clienti rimane una priorità strategica fondamentale. Questa partnership riafferma il nostro impegno nella transizione climatica e nel supportare i nostri clienti nella costruzione di modelli di business più sostenibili e resilienti, capaci di generare valore nel lungo periodo.” 

Javier Bernal Dionis, CEO di Ivy Decarb Marketplace, ha commentato: “Siamo orgogliosi di collaborare con UniCredit per accelerare la decarbonizzazione del settore tessile. La crescita del nostro marketplace porta benefici a tutti i suoi membri e l’inclusione dei principali brand della moda e dei loro fornitori rappresenta un importante passo. Insieme forniamo all’industria gli strumenti e i finanziamenti necessari per raggiungere i propri obiettivi di decarbonizzazione.” 

Il marketplace è progettato per essere scalabile e consentirà in futuro l’espansione ad altri settori e ai principali mercati di UniCredit. Combinando l’esperienza ESG e finanziaria di UniCredit con lo straordinario accesso all’industria tessile e manifatturiera di IvyDecarb, questa partnership aprirà nuove opportunità ai fornitori, permettendo loro di accedere a investimenti e di evolvere i propri modelli di business verso una maggiore sostenibilità e resilienza, generando così valore a lungo termine. 

