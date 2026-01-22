Generali presenta “GenerAzione Investimento”, la nuova soluzione flessibile per far crescere il capitale

La nuova soluzione assicurativa flessibile e personalizzabile del Leone per gestire e far crescere il capitale nel tempo

Generali lamplia la propria offerta nel risparmio assicurativo con il lancio di “GenerAzione Investimento”, la nuova soluzione multiramo a premio unico progettata per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più orientata a una gestione consapevole, flessibile e di lungo periodo del proprio capitale. L’obiettivo è coniugare protezione, crescita e personalizzazione, accompagnando le persone nel raggiungimento dei propri obiettivi finanziari e di vita.

Il contesto italiano evidenzia una crescente attenzione al tema degli investimenti: oggi la liquidità detenuta sui conti correnti ammonta a 1.363 miliardi di euro, ma aumenta la propensione verso investimenti con una durata di almeno cinque anni, passata dal 47,9% nel 2022 al 60% nel 2025. Per l’82% degli italiani, inoltre, il risparmio non è solo una riserva di denaro, ma uno strumento per realizzare sogni e progetti. È in questo scenario che si inserisce la nuova proposta di Generali.

“GenerAzione Investimento” si caratterizza per un’elevata flessibilità, grazie alla presenza di diversi Percorsi di investimento e a un’ampia gamma di scelte calibrate sul profilo dell’investitore. La soluzione consente di accedere a molteplici sottostanti finanziari, tra cui la Gestione Separata GESAV, il Fondo Interno Generali Mondo Azionario e una vasta selezione di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), anche di primarie case terze. Le opzioni disponibili permettono una costruzione del portafoglio coerente con le esigenze, la propensione al rischio e l’orizzonte temporale del cliente.

Uno degli elementi distintivi della soluzione è la sua natura dinamica: nel corso del tempo è possibile modificare le scelte di investimento in base all’evoluzione delle esigenze personali e alle condizioni dei mercati finanziari. In questo modo, “GenerAzione Investimento” integra e completa l’offerta Vita di Generali, ampliando le possibilità di diversificazione e creando nuove opportunità di performance e rendimento.

Marco Oddone, Chief Marketing & Distribution Officer, e Giancarlo Bosser, Chief Life Officer di Generali Italia, hanno dichiarato: “Con ‘GenerAzione Investimento’ ampliamo la nostra offerta con una soluzione innovativa, flessibile e personalizzabile che accompagna le persone nel raggiungimento dei propri obiettivi finanziari e nella realizzazione di sogni e di progetti”. E aggiungono: “È con soluzioni come queste, progettate per rispondere al contesto in cui viviamo e alle sue evoluzioni, che interpretiamo il nostro ruolo di Partner di Vita delle persone”.

La nuova soluzione offre anche una serie di servizi attivabili su richiesta del cliente, pensati per una gestione attiva dell’investimento nel tempo. Tra questi, Strategia Mercati consente un accesso graduale ai mercati attraverso un progressivo trasferimento dell’investimento dalla Gestione Separata verso il Fondo Interno e gli OICR, riducendo il rischio. Il servizio Cambia Strategia permette invece di modificare nel tempo l’asset allocation, sia nel mix tra le componenti finanziarie sia nella scelta dei singoli OICR.

Per i contratti che investono anche in OICR sono inoltre previsti i servizi Salvaguardia e Monitoraggio, che assicurano un’attenzione costante alla qualità degli strumenti e all’evoluzione dei mercati, tutelando il migliore interesse del cliente anche in caso di eventi esogeni. Completa l’offerta il Bonus Fedeltà, che nei Percorsi di investimento di durata più estesa prevede, a partire dalla dodicesima ricorrenza annuale, un incremento del valore del contratto del 2% in caso di decesso dell’assicurato o di riscatto.

Con “GenerAzione Investimento”, Generali rafforza così il proprio posizionamento nel risparmio assicurativo, proponendo una soluzione capace di unire consulenza, flessibilità e visione di lungo periodo.