Genertel amplia l’offerta previdenziale e lancia “Pensione Integrativa”

Genertel, l’assicurazione diretta del Gruppo Generali, rafforza il proprio impegno a fianco dei clienti nel percorso di pianificazione del futuro con il lancio di “Pensione Integrativa”, il nuovo piano pensionistico individuale pensato per sostenere la serenità economica delle persone nel lungo periodo e preservarne l’indipendenza nella fase post-lavorativa.

Il contesto previdenziale italiano rende sempre più centrale il ricorso a soluzioni integrative. Oggi la pensione pubblica copre mediamente tra il 65% e il 70% dell’ultimo stipendio, una percentuale che può scendere al di sotto del 55% per chi ha avuto carriere discontinue. A questo si aggiunge una dinamica demografica sfidante: secondo le previsioni, entro il 2050 gli over 65 rappresenteranno oltre un terzo della popolazione italiana (34,6%), mentre la fascia in età lavorativa si ridurrà di circa dieci punti percentuali, con effetti diretti sulla sostenibilità del sistema previdenziale.

È in questo scenario che si inserisce “Pensione Integrativa”, una soluzione progettata per rispondere in modo concreto alle nuove esigenze di pianificazione finanziaria. Il piano si caratterizza per l’elevato grado di flessibilità: l’aderente può decidere liberamente l’importo e la frequenza dei versamenti, scegliendo tra contributi ricorrenti e versamenti aggiuntivi in base alle proprie possibilità nel tempo.

La gestione dell’investimento è altrettanto personalizzabile. È possibile optare tra diverse linee – prudenti, bilanciate o dinamiche – oppure affidarsi al programma Life Cycle, che adegua progressivamente il profilo di rischio del portafoglio all’età dell’aderente, con l’obiettivo di coniugare crescita e protezione del capitale nelle diverse fasi della vita.

Particolare attenzione è riservata anche alla tutela della persona. Il piano consente infatti di integrare una copertura Long Term Care, che garantisce una rendita in caso di perdita dell’autosufficienza, rispondendo a un bisogno sempre più rilevante in una società che invecchia. A questi elementi si aggiungono i vantaggi fiscali previsti dalla normativa vigente, che rendono la previdenza complementare uno strumento efficiente anche sotto il profilo fiscale.

«Con “Pensione Integrativa”, ampliamo la nostra offerta Vita e rafforziamo l’impegno a proporre soluzioni sempre più innovative, accessibili e sicure che permettano ai nostri clienti di pianificare il futuro con serenità, proteggendo se stessi e le persone care. Questa nuova soluzione nasce dall’ascolto delle esigenze reali delle persone», ha dichiarato Tamara Zejec, Responsabile Vita di Genertel.

Al momento del pensionamento, il capitale accumulato potrà essere convertito in una rendita vitalizia oppure riscattato in parte come capitale, con la possibilità di richiedere anticipazioni per spese sanitarie o per la ristrutturazione della prima casa. Un approccio che conferma la volontà di Genertel di affiancare i clienti oggi e domani, offrendo strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza il proprio futuro previdenziale.