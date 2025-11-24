Insurtech: InSalute Servizi premiata per l’innovazione nella customer experience sanitaria

In occasione della sesta edizione dell’Italian Insurtech Summit, il principale evento italiano dedicato all’innovazione tecnologica e allo sviluppo digitale nel settore assicurativo, InSalute Servizi è stata protagonista con una riflessione sulle nuove frontiere della prevenzione e della customer experience in ambito health insurance.

Durante l’evento, Massimo Tessitore, amministratore delegato della società, ha evidenziato il ruolo centrale delle tecnologie digitali nel favorire un accesso più immediato e consapevole ai servizi sanitari. “La prevenzione è un elemento fondamentale per la nostra salute, ma spesso trascurato dalle persone: oltre a ricordarne l’importanza con notifiche sui canali digitali, le assicurazioni hanno il compito di rendere semplice il processo di prenotazione e refertazione delle prestazioni, in modo da garantire al cliente una customer experience ‘simple&fast’ che agevoli l’accesso a visite ed esami diagnostici”, ha spiegato Tessitore.

Secondo l’AD, la trasformazione digitale sta già contribuendo a ridisegnare l’intera filiera assicurativo-sanitaria, introducendo nuovi strumenti di interazione tra compagnie e strutture mediche. “Oggi le nuove tecnologie ci sostengono nel facilitare le interazioni con le strutture sanitarie, nell’eseguire nuove modalità di scanning e offrire una prevenzione mirata sulla persona anche in una logica cost effective. È quindi importante investire sull’innovazione per creare un ecosistema di collaborazione tra assicurazioni e network di strutture, a favore di un servizio al cliente che sia al contempo efficiente, sicuro e facile da usare”, ha aggiunto.

Nel corso della manifestazione, InSalute Servizi ha ricevuto il riconoscimento “Customer & User Experience Innovation” nell’ambito degli Italian Insurtech Awards 2025, un premio che valorizza le realtà in grado di innovare i processi e i servizi rivolti agli utenti finali.

Nata nel 2022 come TPA (Third Party Administrator) del gruppo Intesa Sanpaolo, InSalute Servizi opera con un modello integrato di digital health care che combina assistenza fisica e digitale. In soli tre anni la società è diventata il quarto operatore del mercato italiano, con oltre 2 milioni di pratiche gestite e livelli di servizio superiori alla media del settore, registrando un’elevata soddisfazione della clientela.