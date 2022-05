L’Associazione”Dalla Parte del Consumatore”al festival della digitalizzazione

6 Maggio 2022

Fino all’8 maggio sarà possibile seguire la seconda edizione della rassegna nazionale dedicata al mondo del digitale, organizzata dall’Accademia Civica Digitale, lo Sbuffo ed Elzevirus. Tanti i temi affrontati: dall’editoria al giornalismo, all’imprenditoria senza dimenticare la tutela dei consumatori

Per il secondo anno consecutivo, l’Accademia Civica Digitale, in collaborazione con Lo Sbuffo ed Elzevirus, organizzano il Festival della Digitalizzazione, che sarà possibile seguire fino all’8 maggio. Una evento di portata nazionale dove verranno affrontati molti e peculiari aspetti dell’universo digitale, passando dall’editoria, all’imprenditoria, al giornalismo e non tralasciando argomenti di pubblica utilità quale la tutela dei consumatori. A tal riguardo, sabato 7 maggio, vi sarà la relazione dell‘Associazione Dalla Parte Del Consumatore, rappresentata dall‘Avvocato Emilio Graziuso, responsabile del coordinamento nazionale ed esperto di consumerismo e dalla Dottoressa Irene Zapparata, responsabile del servizio inerente la tutela dei cittadini dalle truffe in rete.

L’attenzione dell’intervento dell’Associazione, denominato “Diritti online”, in onda a partire dalle ore 16 del 7 maggio, verterà su questioni di particolare delicatezza ed importanza, molto spesso causa di incresciosi inconvenienti per molti di noi: la diffamazione a mezzo social network e le truffe via web. Con veri e propri vademecum da seguire per agire tempestivamente ed in maniera efficace all’occorrenza.

“All’edizione 2022 del Festival della Digitalizzazione faremo sentire in modo ancora più forte ed incisivo, rispetto allo scorso anno, la voce dei consumatori. Per noi è un grande onore poter partecipare, come relatori, per il secondo anno consecutivo a questo importante evento, unico nel suo genere nel panorama nazionale, di grande spessore culturale e rilevanza sociale – commentano l’avv. Emilio Graziuso e la dott.ssa Irene Zapparata – Il Festival costituisce, infatti, oltre che un momento di informazione e formazione per i cittadini che vi assistono, un’occasione di confronto e dibattito tra operatori del settore dalla quale, così come è avvenuto lo scorso anno, possono scaturire idee e strategie comuni per rendere sempre più abitabile il mondo digitale”.

L’Associazione Nazionale Dalla Parte Del Consumatore da diversi anni ormai, si occupa in maniera mirata e con risultati pregevoli, di tutelare il consumatore vittima di raggiri fraudolenti a livello informatico, tanto da istituire un apposito sportello a disposizione dei cittadini, coordinato dalla Dottoressa Irene Zapparata, fornendo loro informazione e consulenza per risolvere questo tipo di situazione.

“Sulla base dei dati in nostro possesso nonché della notevole esperienza maturata sul campo, attraverso l’attività dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore, daremo il nostro contributo al Festival della Digitalizzazione in termini di consigli pratici e l’esame delle possibili forme di tutela del consumatore. Analizzeremo, inoltre, le prospettive di interventi legislativi alla luce delle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario e delle sentenze registratesi in sede giurisprudenziale”, concludono l’Avvocato Emilio Graziuso e la Dottoressa Irene Zapparata.