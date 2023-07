Milano: per chi non è residente in Lombardia la Guardia Medica sarà a pagamento

25 Luglio 2023

Per lavoratori, studenti o vacanzieri fuori sede, una visita costerà 20 euro, 35 se è a domicilio

Milano- Da oggi farsi visitare dal servizio di Guardia Medica, a Milano, per coloro che non risiedono in Lombardia, siano essi studenti, lavoratori o semplicemente vacanzieri,avrà un costo: 20 euro per una prestazione semplice, 35 per una visita domiciliare.

Giunge al termine una lunga diatriba tra sindacati dei medici, Regione e Ats, iniziata nel 2005, ovvero, da quando è entrato in vigore l’accordo collettivo nazionale per la continuità assistenziale, che prevedeva la possibilità di garantire l’assistenza medica gratuita solo a chi abita nell’ambito del territorio afferente alla sede di servizio. Un inevitabile percorso legale conseguente, che ha interessato anche la Corte dei Conti. Poi, il nuovo accordo nazionale dello scorso anno, ha ufficialmente stabilito la prescrizione di una tariffa extra per i pazienti che non risiedono in Lombardia e che ricorrono al servizio di Guardia Medica nella città di Milano.

“L’accordo collettivo nazionale del 2005- rammenta Giovanni Campolongo della Snami — prevede che la continuità assistenziale sia rivolta a chi abita nell’ambito territoriale afferente alla sede di servizio”. Da qui la richiesta di un compenso extra per curare i pazienti iscritti al servizio sanitario di un’altra regione o senza iscrizione. Gli assistiti dovranno corrispondere la tariffa direttamente al medico, dopo essere stati sottoposti a visita. Il metodo di pagamento avverrà tramite pos.

Secondo quanto suggerito da Ats Milano, sul proprio sito, per evitare il pagamento extra, l’unica alternativa è che i pazienti iscritti al servizio sanitario di altre regioni, o sprovvisti, richiedano l’inserimento temporaneo nel servizio sanitario regionale in modo gratuito, per poter ottenere l’assegnazione di un medico di famiglia a cui rivolgersi.

La domanda sorge spontanea: questa iniziativa, quali e quanti effetti produrrà sull’aumento degli accessi in Pronto Soccorso, già fortemente provati?