Elezioni regionali 2025: I candidati, le alleanze, i temi

Il Partito Democratico (PD) ha ufficializzato sei candidati per queste regionali, gridando un messaggio di unità nei confronti del centrodestra:

Matteo Ricci per le Marche

Tridico per la Calabria

Giani per la Toscana

Decaro per la Puglia

Fico (Roberto Fico) per la Campania

Manildo per il Veneto

Questa mossa ha però presto causato tensioni con alcuni alleati del cosiddetto “campo largo”, come il Movimento 5 Stelle (M5s) e Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), i quali lamentano di non essere stati consultati prima dell’annuncio. Tuttavia, alla fine, sosterranno i candidati scelti dal Pd. L’unico partito del centrosinistra – ma meglio sarebbe dire: che non è del centrodestra – che al momento non aderisce allo schema è Azione, con Carlo Calenda che per ora ha ufficializzato il proprio sostegno solo a Decaro, in corsa in Puglia.

Quali alleanze nel centrosinistra?

In Campania , la coalizione di Roberto Fico include PD, M5s, AVS, Riformisti (Italia Viva e altri), PSI e due liste civiche (una legata al presidente uscente De Luca e una al candidato stesso).

In generale, il PD parla di un “campo largo unito”, ma l’uniformità dell’accordo varia da regione a regione.

Il centrodestra presenta candidati unitari, ma con alcune incognite

Candidati confermati:

Secondo comunicati ufficiali, il centrodestra ha trovato l’accordo su queste candidature per le regioni al voto:

Francesco Acquaroli – Marche

Stefano Caldoro – Campania

Susanna Ceccardi – Toscana

Raffaele Fitto – Puglia

Inoltre, restano confermati i governatori uscenti nelle regioni non in scadenza: Giovanni Toti in Liguria (non coinvolta in queste regionali) e Luca Zaia in Veneto (anche se Zaia non può ricandidarsi; la conferma riguarda chi guiderà la campagna nel centrodestra)

Stato delle alleanze:

Antonio Tajani (Forza Italia) ha assicurato che il centrodestra presenterà candidati unitari e che “troveremo i migliori candidati in tempo utile”

In Marche , l’accordo è compiuto attorno a Francesco Acquaroli; in Calabria , il governatore uscente Roberto Occhiuto ha già espresso la propria disponibilità in caso di riconferma. Per Toscana e Veneto, le decisioni restano ancora in discussione. Nella regione del Nord-est, in particolare, dove il centrodestra sembra imbattibile, la discussione è accesa, e dopo aver negato il terzo mandato a Zaia la coalizione sembra orientata a consentire una candidatura leghista. Salvini spinge per il 34enne Alberto Stefani

Incertezze, tensioni e prossimi passaggi

Centrosinistra

Tensione tra PD, M5s e AVS dopo l’annuncio unilaterale dei candidati da parte del PD

Le coalizioni “campo largo” restano fluide: ad oggi solo in Campania l’assetto sembra più definito; nelle altre regioni, gli accordi con M5s e AVS sono ancora da formalizzare

Centrodestra

La fermezza di Tajani e altri leader punta a un blocco compatto, ma in alcune regioni (es. Toscana, Veneto) mancano ancora i nomi definitivi

In Calabria si registra già una spinta verso il governatore uscente, Roberto Occhiuto

5. Uno sguardo al voto – e a cosa succederà

Sanità, infrastrutture, dissesto idrogeologico, giustizia sociale e territoriale sono i temi caldi nelle campagne elettorali. In particolare, Ricci nelle Marche ha messo al centro la riforma della sanità nel primo mandato (100 giorni)

Il centrosinistra reclama unità e campo largo, ma il centrodestra punta su candidature fortemente radicate territorialmente e chiare (Acquaroli, Ceccardi, Fitto, Caldoro).

In Valle d’Aosta si vota il 28 settembre , data confermata, ma il candidato presidente sarà scelto internamente dopo la votazione

Le altre regioni probabilmente voteranno tra settembre e novembre 2025 , con scadenza ultima 23 novembre

La campagna elettorale per le Regionali 2025 è già iniziata, con il PD che ha svelato per primo i candidati (Matteo Ricci, Tridico, Giani, Decaro, Fico, Manildo), suscitando reazioni contrastanti tra gli alleati del campo largo.

Il centrodestra cerca di presentarsi compatto con candidati noti e competitivi (Acquaroli, Caldoro, Ceccardi, Fitto), pur mantenendo ancora alcune situazioni locali in via di definizione — soprattutto Toscana, Veneto e Calabria.

Nei prossimi giorni e settimane assisteremo a un progressivo consolidamento delle coalizioni, all’ufficializzazione delle alleanze e delle piattaforme programmatiche. Seguendo la dinamica attuale, la partita sarà combattuta, spesso regione per regione, con numerosi duelli politici tra centrosinistra e centrodestra