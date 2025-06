Il decreto sicurezza è legge: ecco perché è una pessima notizia

Più carcere per i minori stranieri non accompagnati

Il decreto interviene con durezza sui minori non accompagnati: il Tribunale per i minorenni potrà disporre il collocamento in comunità anche solo dopo una segnalazione, mentre per i reati gravi viene prevista la custodia cautelare in carcere. Una svolta repressiva che indebolisce la tradizione rieducativa della giustizia minorile e introduce una logica preventiva che rischia di colpire indiscriminatamente.