Con l’anima in bocca

Capita spesso che le perle più preziose del nostro cinema rimangano sepolte sotto la superficie di cataloghi digitali sterminati, invisibili a chi si ferma alle prime righe di scorrimento. È il caso perfetto per la nostra rubrica “Cosa vi siete persi”, che questa volta vuole lanciare un salvagente a un’opera che merita assolutamente di essere strappata all’oblio dello streaming invisibile. Stiamo parlando de “La bocca dell’anima”, l’esordio al lungometraggio di Giuseppe Carleo. Se lo cercate su Amazon Prime Video, vi toccherà armarvi di pazienza: il film non compare nelle schermate iniziali, non è spinto dagli algoritmi generalisti e richiede una ricerca digitata stringa per stringa, quasi fosse un segreto da iniziati. Ma la fatica della ricerca viene ripagata sin dai primi minuti da un’opera di rara potenza visiva e antropologica.

Il film ci porta in una Sicilia del secondo dopoguerra che non ha nulla a che fare con gli stereotipi solari o mafiosi a cui il grande schermo ci ha abituati. È una terra fredda, montuosa, innevata, dove il trauma del reduce Giovanni si intreccia con il folklore magico e i rituali di guarigione contadina. La forza straordinaria di questa pellicola risiede in una coralità attoriale che rasenta la perfezione. Non c’è un solo elemento del cast che sembri fuori posto o lasciato al caso. Se il protagonista Maziar Firouzi offre una prova monumentale, recitando con una fisicità tormentata e sguardi che caricano su di sé il peso del mondo, la vera sorpresa è la gestione dei personaggi secondari. In un panorama cinematografico nazionale che spesso cede alla tentazione della macchietta quando racconta la provincia o il passato rurale, Carleo compie un miracolo di direzione. Ogni singolo personaggio, dal proprietario terriero alla figura più umile del paese, gode di una dignità drammatica e di una tridimensionalità impressionanti. Nessuno è un riempitivo o una spalla comica; ognuno è perfettamente centrato nel proprio ruolo, incarnando una rigidità morale, una disperazione o una devozione che restituiscono la complessità di un’intera epoca e di una microsocietà in bilico tra la legge della Chiesa e quella della terra.

Questa autenticità spietata trova il suo pilastro fondamentale in una scelta linguistica coraggiosa e radicale: l’uso di un dialetto reale, arcaico e strettamente legato al territorio delle Madonie. Siamo sideralmente lontani da quel siciliano “camilleriano” reso celebre dal filone di Montalbano, una lingua indubbiamente affascinante ma che, a conti fatti, resta una ricostruzione letteraria, un codice artificiale e addomesticato per il grande pubblico televisivo. Il dialetto de “La bocca dell’anima” è invece una lingua di pietra e di fango, ruvida, musicale ma spigolosa, che non fa concessioni all’orecchio pigro dello spettatore e che necessita dei sottotitoli per essere compresa appieno. È una scelta che dona al film un realismo antropologico impressionante. Le parole qui non servono solo a comunicare, ma definiscono l’appartenenza, la sottomissione, il legame con il sacro e con la natura. E per chi non la conosce è benedetto il sottotitolo che accompagna ogni scena.

Questo rigore antropologico non si ferma alla superficie della lingua, ma scava fino all’origine stessa del titolo del film, che racchiude in sé una delle metafore più potenti e viscerali della cultura arcaica isolana. In siciliano, infatti, l’espressione “a vucca di l’arma” – letteralmente “la bocca dell’anima” – non è un’invenzione poetica, ma un modo antico e profondamente fisico per indicare la bocca dello stomaco. Nella secolare visione popolare, quel piccolo incavo alla base dello sterno non è un semplice dettaglio anatomico, ma il canale spirituale da cui la vita entra alla nascita e da cui l’anima esala l’ultimo respiro. È il punto esatto in cui si somatizzano i colpi della vita, dove si accumulano l’ansia, il terrore, il lutto e quel dolore improvviso che mozza il fiato. Quando il protagonista si muove tra i segreti della magia cerimoniale, capiamo che il titolo diventa la chiave di volta dell’intera opera: la sofferenza di Giovanni non è una questione medica o meramente psicologica, ma una ferita aperta proprio lì, in quel centro emotivo dove il trauma della guerra ha colpito l’essenza stessa del suo essere. Curare la bocca dell’anima diventa allora l’unico modo possibile per rimettere insieme i pezzi di un’esistenza frantumata.

Questo delicato equilibrio tra cura del corpo e salvezza dello spirito si scontra inevitabilmente con il muro di cemento della religione ufficiale, incarnata dalla figura granitica e severa di Padre Pino. A dare il volto all’antagonista spirituale del protagonista è Maurizio Bologna, attore palermitano di immenso spessore che purtroppo ci ha lasciati per un malore improvviso proprio a ridosso dell’uscita del film, rendendo questa sua ultima, magistrale prova attoriale una sorta di testamento cinematografico. Nel modo in cui Bologna affronta il ruolo non c’è spazio per le facili caricature del clero corrotto; il suo prete difende con una fermezza glaciale e dogmatica il monopolio del sacro. Il conflitto che si consuma tra Padre Pino e Giovanni diventa così la rappresentazione universale della spaccatura che ha attraversato per secoli il Meridione: da un lato la Chiesa, istituzione gerarchica che esige sottomissione e bolla come diabolico tutto ciò che non controlla; dall’altro la magia contadina, vissuta dalla povera gente non come un’eresia, ma come l’unico rifugio quotidiano contro la miseria, la malattia e l’abbandono. L’attrito tra la croce ufficiale e i rituali arcaici della terra si fa via via più aspro, stringendosi come una morsa attorno al destino del protagonista e lasciando nello spettatore il sapore amaro di una guerra in cui l’unica vera sconfitta è, ancora una volta, la libertà dell’uomo.

Ma è anche la natura a farsi personaggio in questo film, sia nei paesaggi innevati, sconosciuti a chi immagina la Sicilia esclusivamente come sole e mare, perdendosi la bellezza dell’interno dell’isola, spesso a pochi chilometri dalle più rinomate spiaggie. Ed è specialmente nelle sequenze girate nella miniera di salgemma di Raffo, trasformata per l’occasione in una grotta ipogea che sembra un tempio sotterraneo, che il candore del sale e l’oscurità dei cunicoli riflettono perfettamente il dualismo dei personaggi, sospesi tra la luce della guarigione e il buio della dannazione. “La bocca dell’anima” è un film che non scivola via, ma si sedimenta nella memoria dello spettatore grazie alla sua coerenza stilistica e al rispetto totale che dimostra per la cultura che racconta. Non lasciate che l’algoritmo di Prime Video decida per voi cosa guardare. Prendetevi cinque minuti per fare quella ricerca attenta nella barra del catalogo, superate le prime schermate preconfezionate e recuperate questo gioiello. Vi accorgerete di quanto cinema vero, viscerale e indipendente rischi di sfuggirci ogni giorno sotto gli occhi, e quanto sia bello, ogni tanto, perdersi per poi ritrovarsi in storie così potenti.