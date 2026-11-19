Da più di trent’anni — e forse ancor da prima, come ci ricorda per certi versi lo splendido libro di Guido Vitello sulla vicenda Tortora, appena uscito — in Italia, ogni volta che si cerca di capire come funziona davvero il potere, che sia quello giudiziario o quello politico, ci tocca fare i conti con un paradosso meraviglioso: sappiamo tutto dei retroscena, degli umori, delle trame e delle “camarille”, e non capiamo più niente di come si decida e si governi. È una specialità tutta nostra, perfezionata nel tempo con la cura artigianale che riserviamo alle cose inutili ma scenografiche.

Il primo ingrediente della miscela è la magistratura che, da un trentennio a questa parte, invece che indagare con successo nella contemporaneità dei reati si mette a fare lo storico. Non per cattiveria, sia chiaro, e nemmeno per mancanza di lavoro: i fascicoli non mancano mai. Eppure, su intere stagioni del Paese, certe procure sembrano aver preso gusto a scrivere il grande affresco della storia contemporanea, come se nei tribunali mancasse una cattedra e qualcuno abbia deciso di istituirla d’ufficio tra un avviso di garanzia e un’ordinanza-fiume. Il giudice dovrebbe accertare responsabilità penali, non assegnare patenti di senso a decenni di Repubblica. Quando il perimetro si allarga fino a comprendere equilibri, misteri, epoche e trame, il processo diventa un romanzo a puntate interminabili e il dibattito pubblico finisce risucchiato dentro le aule, con i tempi biblici della giustizia e l’ansia da prestazione della cronaca.

Ed è qui che entra in scena il secondo ingrediente, quello che ci fa venire l’acquolina in bocca ogni mattina davanti ai giornali e la sera davanti ai talk show: il racconto del potere come una serie tv dove i buoni sono rari, i cattivi sono furbissimi e il copione è già stato scritto in una stanza chiusa da qualcuno che non abbiamo votato. I notisti di politica e di giudiziaria non raccontano più i fatti o le scelte concrete: raccontano le mosse, i veleni, chi ha fatto il giro largo, chi sussurra a chi, ben riforniti dalle suddette procure che girano verbali “secretati” solo alle parti. È un giornalismo che sembra aver sostituito il taccuino con il binocolo puntato sul buco della serratura e invita i lettori e gli spettatori a fare altrettanto. E così, a forza di sentire parlare di camarille, cordate e poteri inamovibili, il cittadino finisce per convincersi che il Palazzo sia per sua natura intrinseca una fortezza medievale presidiata da mercenari: inutile bussare, inutile provare a entrarci, meglio restare fuori a guardare.

Basta scorrere i giornali di questi giorni per vedere il copione all’opera su scala globale e domestica: da una parte l’inchiesta di Caltanissetta su Gianni De Gennaro e via D’Amelio che riapre ferite lunghe trent’anni tra apparati, carte e sospetti, con il gip a frenare sulle misure ma con la solita liturgia mediatica già in moto; dall’altra oltreoceano i riflettori su Intel — tra bilanci, corse in Borsa e l’intreccio sempre più stretto con la politica americana — e i quindici milioni di file su Deutsche Bank che tornano a far luce su giri opachi, interessi commerciali e relazioni potenti. È il trionfo quotidiano di ciò che in politica chiamiamo camarilla — un termine spagnolo nato per indicare un gruppetto di intimi e favoriti che comanda dietro le quinte — e che in Sicilia suona come cumacca (o cumarca, parente stretta di combriccola): un circolo chiuso, una filiera di favori, coperture e convenienze incrociate dove i poteri si strizzano l’occhio e si passano la palla. La stampa e la tv ce lo servono ogni giorno come uno spettacolo inevitabile, e così ci convincono che il mondo sia tutta una cumacca inespugnabile.

Il risultato è una doppia, micidiale tenaglia: da una parte la sfiducia verso le istituzioni, viste non come uno strumento comune ma come un apparato opaco e autoreferenziale; dall’altra il disinteresse civico ed elettorale, che è la reazione più comoda e più disillusa di tutte. A che serve andare a votare, o metterci la faccia in un partito, in un’amministrazione, in uno spazio pubblico, se tanto comandano sempre gli stessi meccanismi? Meglio fare lo spettatore, l’ascoltatore, magari anche il guardone indignato che commenta dal divano o sui social. L’indignazione a distanza è gratis, non impegna e ti fa sentire pure più furbo degli altri, perché “tanto io l’avevo detto che è tutto un sistema”.

Il guaio è che fare il guardone è esattamente ciò che conviene a chi quel sistema lo abita. Il cinismo da poltrona non spaventa nessuna camarilla; al contrario, le regala silenzio, assenza di controllo e campo libero. Provare a incidere dall’interno — sporcandosi le mani senza farsi comprare, resistendo agli anticorpi che ogni apparato ha per neutralizzare chi rompe le righe — è faticoso, ingrato e spesso frustrante. Ma restare perennemente alla finestra a guardare la sfilata significa trasformare una critica sacrosanta in una resa senza condizioni. E in Italia, di rese eleganti, ne abbiamo già viste anche troppe.