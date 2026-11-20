C’è un vecchio modo di dire romano che disegnava la ragazza desiderata da tutti e non presa da nessuno come la figlia della sora Camilla. Oggi, a novembre, quel proverbio sembra essersi sdoppiato e moltiplicato in quattro figli maschi mandati in giro per l’Italia a farsi corteggiare, tra dichiarazioni, mezze ammissioni e il fascino sempre verde del condizionale.

Il primo è Antonio. Libero dopo due anni a Napoli coronati dallo scudetto in prima battuta e una stagione così così in seconda (ah, le coppe europee, che tormento!), ha lasciato intendere a Cronache di Spogliatoio che prima o poi il cerchio con la Juventus dovrà chiudersi, senza fissare una data. Ha rievocato le occasioni mancate per tornare a Torino — prima con Sarri, poi con Motta — e soprattutto quell’episodio del 2009, dopo Bari, quando entrò in società da tecnico designato e uscì senza panchina per una divergenza sul modulo: lui voleva il suo, la dirigenza ne preferiva un altro caro a un giocatore. Quel “no”, rivendicato come una medaglia, pesa ancora oggi, mentre la piazza lo chiama, Carnevali evoca investimenti complessi e la partita resta aperta.

Il secondo è Giuseppe. Dopo aver guidato due esecutivi di segno opposto, con la Lega e poi con il Pd, non ha mai perso centralità. Adesso spinge per le primarie del campo largo, fissate entro febbraio senza che ci siano ancora regole condivise, mentre Elly Schlein non sembra intenzionata a arretrare e Rocco Casalino suggerisce di riconoscere a chi esce sconfitto (probabilmente proprio lui) un peso nella scelta del prossimo capo dello Stato. Intanto, dal Movimento arriva l’avvertimento che senza la sua candidatura si rischierebbe di scendere sotto il dieci per cento. Quanto porti davvero al campo largo il Movimento di Conte, nessuno lo sa. I sondaggi lo danno al tredici per cento, mentre alle regionali dal 2022 a oggi ha preso in media poco più del sei, con un picco di poco superiore al tredici in Sicilia nel 2022 e un due virgola due in Veneto lo scorso anno. Si dirà che il voto locale è un’altra partita, con i candidati presidenti, le liste civiche e una buona metà degli elettori a casa, e si dirà bene. Il voto nazionale più recente, le europee del 2024, gli assegnò il dieci scarso, molto meno dei voti presunti nei sondaggi. Da una parte c’è chi fatica a immaginarsi senza di lui, dall’altra restano nodi irrisolti: la coerenza, qui, sembra cambiare pelle a seconda delle stagioni. Ma la voglia di stare sotto i riflettori è rimasta intatta da quel lontano 2018 che lo vide apparire sul proscenio come scelta un po’ bislacca, ma certamente temporanea. Nel frattempo, lui è rimasto sempre lì, a disposizione, come si dice. Ma sarà il caso che “banchi” il consenso prima che si espliciti, altrimenti rischia di raccogliere molto meno di quello che si augura.

Il terzo è Enrico. Il 23 dicembre chiuderà la sua lunga esperienza di sedici anni al TgLa7 e ha raccontato sui social di aver ricevuto proposte da quattro dei sei grandi poli televisivi — esclusa Discovery, e senza controproposte da La7 — senza aver ancora sciolto le riserve. Ogni giorno spunta un’indiscrezione diversa sulla sua destinazione, e lui ha moltiplicato le uscite per chiarire soprattutto dove non andrà: valuta l’idea di confrontarsi con Lilli Gruber, non esclude sorprese in Rai, guarda a Mediaset come a una grande realtà e dice di cercare un progetto duraturo. L’unica certezza, al momento, resta la casa al Ghetto. E la sua voglia di godersi lo spettacolo provocato dalle sue dichiarazioni facendo interviste e contrappunti sui social.

Il quarto è Lele. Ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, ha raccontato che due anni fa DAZN gli mise sul piatto un’intesa triennale per un compenso vicino al triplo rispetto alla Rai, ma che lui scelse di restare in Rai per due anni, legandosi al gruppo di lavoro che sentiva come una famiglia. È l’unico ad aver già messo nero su bianco una scelta, e quindi l’unico a poter esibire un rifiuto accompagnato da una cifra precisa. Di questi tempi non è poco.

Su Enrico e Lele, in fondo, il proverbio si ribalta: tutti li cercano (dicono loro) e loro non si legano a nessuno, o comunque restano sospesi nella dimensione di ciò che farebbero prima di diventare ciò che fanno davvero. Vale per tutti. Antonio è il tecnico che tornerebbe a Torino, finché non torna a fare i conti con una squadra e una classifica. Giuseppe è il candidato vincente in pectore, finché l’urna non emette il suo verdetto. Enrico è il direttore libero di scegliere, finché non ha una fascia oraria e uno share da difendere. Lele è quello a cui hanno offerto quasi il triplo, un dato che resta lì, cristallizzato nel racconto. In Italia il condizionale continua a avere un’ottima quotazione, soprattutto per chi lo spende per primo.

Dante collocava il gran rifiuto tra gli ignavi, leggendolo come viltà; oggi, invece, il “no” raccontato a posteriori — in un podcast, su Il Foglio, sui social — fa curriculum, costa poco e rende parecchio, quando la trattativa è già archiviata. Le redazioni ci costruiscono titoli quotidiani che non scadono mai, e il pubblico segue volentieri una corte che tiene vivo l’interesse. Resta sempre il margine tra ciò che è stato detto davvero e ciò che arriva filtrato dal racconto di chi parla.

Alla fine, la figlia della sora Camilla un marito lo trovava, e il proverbio si esauriva. Qui, tra uffici stampa, interviste e scadenze — il 23 dicembre per Enrico, febbraio per Giuseppe, il prossimo avvicendamento tecnico per Antonio — l’attesa conviene un po’ a tutti. Finché qualcuno non deciderà davvero di stringere. E si vedrà chi aveva davvero pretendenti.