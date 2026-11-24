C’è un momento preciso in cui l’osservazione giornalistica rischia di diventare consolazione letteraria, e quel momento coincide con il modo in cui il New York Times, il 15 novembre, ha scelto di aprire il nuovo libro di Jason Horowitz sull’Italia. Il pezzo si intitola The Italianization of Europe e comincia con una cartolina vintage: vecchie donne sedute attorno a tavoli trascinati in strada, uomini che giocano a carte con il berretto, gatti che inarcano la schiena sui cofani delle Fiat dal muso schiacciato. È l’immaginario della dolce vita, appunto. Ma è un’esca: subito dopo Horowitz scrive che, a più di un quarto di secolo di distanza, ha capito di aver vissuto nel futuro, e che la politica europea si è “italianizzata” — coalizioni fragili, elettori esasperati in cerca di salvatori, progressiva legittimazione dell’estrema destra nei grandi paesi dell’Unione.

Il libro però non è un bozzetto antropologico né un elogio del disordine italiano. Racconta il ventre molle del paese — rifiuti, complottismi, cinismo burocratico, declino demografico — senza nasconderne difetti, ipocrisie esasperanti e abitudini autodistruttive; e proprio per questo non è un libro da cartolina, non è Under the Tuscan Sun. La sua tesi non è che l’Italia resista meglio grazie alla sua indolenza, ma che abbia fatto da laboratorio politico: la destra un tempo estrema è entrata al governo e il sistema l’ha inglobata, normalizzandola, con un effetto di anticipazione per altri paesi europei.

Il punto, allora, non è che il NYT trasformi The Italian Job in una celebrazione della dolce vita. È che quell’apertura da cartolina rischia di restare appiccicata al libro nel modo in cui il pubblico anglosassone è abituato a consumare l’Italia: come difetto di fabbrica pittoresco, come estetica nazionale del disordine. Ed è proprio per sottrarmi a questa seduzione che ho voluto recuperare un testo rimasto allo stato di bozza di lavoro nell’aprile del 2009, mai pubblicato e che parlava anch’esso a modo suo dell’italianizzazione dell’Europa: La Peste Italiana, che aveva un sottotitolo alla Wertmuller che recitava Ovvero la metamorfosi del Male in Storia (sessantennale) di distruzione dello Stato di diritto, della democrazia, della legalità (re)instaurando un regime neototalitario. Curato dal Gruppo di Iniziativa di Satyagraha 2009 coordinato da Antonella Casu e Marco Cappato, con un’introduzione scritta da Marco Pannella, quel dattiloscritto di ottanta pagine, che non vide mai la luce come pubblicazione editoriale ma girò per i palazzi romani sotto forma di appello e monito (mi toccò personalmente di consegnarne copia all’allora inquilino del Quirinale Giorgio Napolitano) va letto fino all’ultima riga, senza fermarsi ai primi capitoli, perché solo nella sua interezza restituisce l’anatomia implacabile del caso italiano. Di allora e di oggi.

Il dossier parte dal «tentativo di infanticidio della Costituzione» consumato fin dal 1° gennaio 1948: la mancata abrogazione dei codici e degli ordini corporativi fascisti (dall’Albo dei giornalisti del 1923 al Codice Rocco), il ritardo ventennale nell’attuazione delle Regioni, della Corte costituzionale e del Csm, e lo svuotamento degli articoli 39 e 49 per sostituire al partito unico del Fascio un «fascio unico dei partiti». Da lì si dipana, capitolo dopo capitolo, una radiografia spietata. C’è «il furto della seconda scheda», con quarantotto referendum falcidiati dalla Consulta, vittorie popolari tradite dal Parlamento — dalla responsabilità civile dei magistrati al finanziamento pubblico dei partiti, abolito dal 90,3% degli elettori nel 1993 e subito resuscitato fino a toccare quasi mezzo miliardo di euro a legislatura — ed elenchi elettorali mai ripuliti dai defunti.

E ancora, scorrendo l’intero documento, emerge la giustizia ridotta a «Stato delinquente abituale», tra emergenzialismi che hanno prodotto le macellerie giudiziarie del 7 aprile e del caso Tortora (e i suoi epigoni, anche recenti), nove milioni di processi pendenti, centoquarantamila prescrizioni l’anno, carceri disumane dopo l’amnistia negata del Natale 2005 e il record europeo di condanne a Strasburgo. Accanto a essa, un «presidenzialismo abusivo» fatto di esternazioni mediatiche e paralisi istituzionali — dal potere di grazia bloccato per oltre cinque anni a Ciampi fino ai plenum mancanti della Consulta e della Camera nel 2001 — e un Parlamento esautorato dai regolamenti «gruppocratici», dalla decretazione d’urgenza e da leggi elettorali truffa, dal «tenia» del Mattarellum al Porcellum fino al cartello del «Veltrusconi» e agli otto senatori abusivi convalidati nel 2006.

Il dossier non risparmia nulla: ricostruisce gli anni Settanta in cui le lotte nonviolente per divorzio, aborto, obiezione di coscienza e diritti civili ruppero l’unità nazionale mentre apparati deviati e P2 usavano il terrorismo in funzione stabilizzatrice (dal caso Moro al salvataggio del giudice D’Urso contro l’asse «P2, P-Scalfari, P38»); documenta la «bancarotta fraudolenta» di un debito esploso oltre i millesettecento miliardi violando l’articolo 81, tra Cassa integrazione trasformata in socializzazione delle perdite, «sindacatocrazia» e spesa pensionistica; denuncia il dissesto idrogeologico, la cementificazione selvaggia e l’affare criminale dei rifiuti in Campania e Sicilia; registra lo smarrimento del sogno federalista di Ventotene; e individua infine il cuore della peste nella negazione del diritto alla conoscenza. Dalla continuità tra EIAR e RAI fino al duopolio RAISET, passando per la censura sulle battaglie bioetiche di Coscioni, Welby ed Englaro, il «genocidio politico-culturale» dei radicali, la chiusura del Centro d’Ascolto e la farsa della Commissione di Vigilanza sul caso Villari. Molte di queste vicende sono contemporanee all’estensione del testo, ma quante altre volte le abbiamo viste riprodotte nelle stesse modalità nei lustri a seguire?

Confrontando le due prospettive, confesso di restare irrimediabilmente legato alle tesi di quel dossier del 2009. Horowitz e la cornice del New York Times raccontano un’Italia che si piega senza spezzarsi, protetta dalla sua stessa indolenza culturale e capace di assorbire tutto, anche l’arrivo degli eredi dei neofascisti al governo. La Peste Italiana dimostra l’opposto: che la nostra crisi non è folclore né carattere nazionale, ma il frutto preciso di un «golpe quotidiano» che ha radici profonde collegate al regime antecedente a quello repubblicano. Un regime che, a differenza del fascismo — il quale governava pur sempre sotto una sua barbara legalità — ha eretto l’illegalità sistematica a forma di governo. E finché noi e i nostri osservatori esterni continueremo a scambiare la peste per dolce vita, non guariremo mai.