La tragica fine della vicenda personale di Gianni De Gennaro mi ha fatto prendere la scala e salire fin lassù, dove avevo riposto anni fa un libro uscito e letto nel lontano 2002. Si intitola Io, servo dello Stato, lo firmava un Anonimo e lo pubblicava DeriveApprodi. Un volume di quelli mai più ristampati e che oggi si trova solo di seconda mano, in pochissime copie. Quando lo lessi mi provocò una grande emozione. C’era appena stato il G8 di Genova e mi colpì trovare un volume del genere da un editore che era considerato di estrema sinistra.

Il narratore in prima persona della vicenda è un alto funzionario delle forze dell’ordine partito dalla gavetta, che di sé dice con orgoglio una cosa sola: lo chiamano l’incorruttibile. Ha però un cruccio, ed è la parola del titolo. Servo gli dà fastidio. Dedica un capitolo intero a spiegare che lo Stato di diritto non può avere servi, che il servo è un uomo privo di diritti e che i sudditi sono diventati cittadini da un pezzo. Propone di farsi chiamare filopoli, amici dello Stato, come i filosofi sono amici del sapere e non ne sono i camerieri. «Noi non siamo i servi dello Stato», scrive. La fedeltà, aggiunge, è un’altra faccenda. Il libro scivola tra diaristica, rime e stile da pamphlet da insider dei corridoi del potere. All’epoca fantasticai su chi potesse essere l’autore e l’identikit si attagliava perfettamente, per stile della prosa e assertività dei contenuti, all’allora capo della polizia. Naturalmente era una mia fantasia e, forse, dell’autore della curatela, Pino Tripodi, che, guarda caso nello stesso anno e per la stessa casa editrice curò anche Io sono un black bloc, firmato anch’esso da un Anonimo, formando un formidabile dittico. È una simmetria che chiarisce l’epoca: da una parte il manifestante senza nome né volto, dall’altra il funzionario convinto di rappresentare lo Stato senza esserne servo. Due estremi di una stessa stagione che finivano sullo stesso catalogo, e che oggi appaiono entrambi lontani da chi amministra il potere in silenzio, senza dover mai alzare la voce né mostrare il volto.

Riletto adesso, quel libretto dice quello che probabilmente nel 2002 non riuscivo a cogliere pienamente. Chi proclama di non essere servo di nessuno sta dicendo che non ha un padrone. E in un paese dove i padroni cambiano ogni pochi anni, chi non ne ha uno possiede un vantaggio enorme, perché li può servire tutti. I partiti, di fronte a chi regge la macchina, finiscono per somigliare a coniugi traditi che sanno benissimo quanto l’altro sia disponibile a cambiare letto, ma ciascuno si convince di essere l’unico amato davvero.

De Gennaro, nel corso della sua lunga carriera, li ha serviti tutti, e tutti lo hanno voluto. Aveva portato in polizia un metodo nuovo, appreso negli anni Ottanta all’accademia dell’Fbi di Quantico, lontano dalla vecchia scuola questorile. Lo nomina capo della Polizia il governo Amato nel maggio del 2000. Lo conferma Berlusconi un anno dopo, nei giorni di Genova, e lo tiene fino al 2007. Con Prodi diventa capo di gabinetto al Viminale e poi commissario ai rifiuti in Campania. Nel 2008 Berlusconi lo rimette in sella, stavolta alla guida del Dis, il coordinamento dei servizi segreti. Monti lo porta a Palazzo Chigi nel 2012, Letta gli affida Finmeccanica nel 2013. Poi la Popolare di Bari e, nel 2023, Eurolink, il consorzio del Ponte sullo Stretto, l’opera più cara al governo di oggi.

In quella sequenza c’è la mutazione nella centralità del controllo dell’ordine dello Stato italiano: dalla piazza al segreto, dal segreto al governo “tecnico” e, infine, all’impresa pubblica. Prima l’ordine della strada, poi l’intelligence, infine i vertici della difesa e delle grandi opere, dove sicurezza e interessi economici diventano una cosa sola. Cambiano i suonatori, e la musica è sempre quella. Il servo del libro dipende dal padrone. Qui sono i padroni a dipendere dal servo, e chi sopravvive a governi di ogni colore ha avuto più inquilini che padroni.

È stato, De Gennaro, anche un protagonista invisibile di tante vicende giudiziarie, da cui è uscito sempre assolto in qualche modo. Ma nessuna inchiesta ha mai intaccato la traiettoria: la carriera è andata per conto suo, lungo un binario parallelo che non incrocia mai i tribunali. La presunzione di innocenza, che per il cittadino comune è una speranza, per lui era un’abitudine di governo.

È qui che si rivela la regola dell’apparato: la scissione tra comando e colpa. Nella liturgia istituzionale il vertice incarna l’onore della funzione, mentre gli strappi restano episodi periferici che non sfiorano mai il disegno centrale. Il potere non punisce mai chi lo ha difeso, perché la vera continuità della Repubblica non sta nelle leggi, ma nei custodi degli archivi e dei fascicoli. Così l’impunità non è giudiziaria: sta nella poltrona che trasloca senza soluzione di continuità.

Il resto è di questi giorni, e si dice ancora a mezza voce, soffocato dai tanti elogi funebri. L’uomo che negli anni Ottanta e Novanta aveva dato la caccia a Buscetta e Riina era indagato a Caltanissetta per il depistaggio su via D’Amelio — domiciliari negati, Riesame atteso il primo dicembre. Sabato mattina è stato trovato morto nella sua casa di campagna, in Toscana. Il figlio di Borsellino parla di un’altra parte di verità che se ne va. Il governo (e non solo lui) lo piange, e nei comunicati torna puntuale l’etichetta buona per ogni stagione: servitore dello Stato.

È la definizione che il narratore del mio libro non sopportava e che avrebbe voluto sostituire con filopoli, amici dello Stato. Nessuno, ieri, nelle cronache che commentavano l’accaduto, ha definito filopolo De Gennaro. Forse perché quel libro l’abbiamo letto in pochi. Forse perché è meglio andare per frasi fatte. Forse, infine, perché un servo, alla fine, si può anche cacciare; chi tiene le chiavi di tutte le stanze, invece, resta anche quando cambiano i nomi sulle targhe. Ho rimesso il libro sullo scaffale più in basso, dove arrivo senza la scala. Chissà che non serva ad interpretare anche il dopo De Gennaro.