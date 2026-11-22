Non sapendo più cosa inventare, Marina Abramovic ricicla sé stessa. D’altro canto anche molti altri artisti, nella Storia, hanno riciclato materiale già usato. Lo faceva Händel, con interi brani provenienti da altre opere, infilati e camuffati con altri testi e cadenze, in opere successive, come fecero pure Bach e Rossini, tra i tanti; lo faceva De Chirico, firmando addirittura opere fatte da allievi o da altri, nel suo stile; lo facevano perfino Bob Dylan, Bruce Springsteen e pure Franco Battiato.

Al Foro Boario, sotto l’Arco di Giano, a Roma, il 19 novembre, Marina ha inaugurato, ridando nuova vita alla sua performance dell’asino del 2010, ma stavolta l’asino non è vero (forse quello di prima è morto, o non era d’accordo perché la paga non gli si confaceva, chissà, per stare immobile lì per tanto tempo), è una statua di bronzo dorato a grandezza naturale, probabilmente per non far rimpiangere l’asino vivo, realizzato in collaborazione con Factum Arte. Viene chiamato reworking, ed assume spesso un valore aggiunto, come un’evoluzione. In questo caso, giudicherete voi.

Ma in che consiste la performance? Bisogna sedersi di fronte all’asino e raccontargli la propria vita, i propri dolori, in una sorta di confessione – Confession 2026, si intitola l’opera d’arte – tipo quante volte avrei voluto iniziare una dieta e ho rimandato sempre al prossimo lunedì, oppure quante pugnette mi sono fatto e sono diventato cieco, oppure ero entrata alla Rinascente per comprare un plaid e ho speso tutti i miei soldi in profumeria e mio marito mi ha pestata. Ognuno ha i propri guai, ce n’è sempre una sfilza. Ma non occorre dirglielo a parole, alla statua. Basta sedersi e stare in contemplazione del muso dell’asino, magari guardandolo negli occhi, così si azionerà la telepatia.

Marina Abramovic ricorda con commozione, che tenerezza, la performance del 2010, quando restò per oltre quattro ore davanti all’asino vero. Non si sa cosa lei gli abbia confessato o che pensieri gli abbia trasmesso per via telepatica, fatto sta che l’asino, a un certo punto, s’è annoiato e se n’è andato. O forse si è assentato per fare i suoi bisognini, non è dato sapere. È già tanto che non l’abbia presa a calci. Sembra che non abbia mai ragliato, forse istruito da qualche domatore, perché non sta bene ragliare mentre qualcuno ti sta confidando la propria vita.

Qui, essendo l’asino una statua, anche veritiera, uno potrebbe dirle “Perché non ragli?”, dandole un buffetto sul muso. In fondo siamo a Roma, dove, in San Pietro in Vincoli, c’è la statua di Mosè, alla quale – dice la leggenda – Michelangelo stesso, impressionato dal realismo della statua che aveva appena scolpito, pare avesse detto “Perché non parli?”, e giù un colpo di martello sul ginocchio, quasi per farle dire “Ahi, ma che cazzo fai, sei matto?”.

L’asino, sia quello vero, sia quello finto, a tutte queste confessioni, dovrà restare muto, senza giudicare. Confessarsi diventa quindi una liberazione, come se l’asino fosse l’ultima spiaggia per delle confidenze intime, non c’è più l’amica del cuore, non c’è più il prete, non c’è più lo psicanalista, nemmeno la bestia in carne ed ossa, solo una statua.

Chi passasse di lì senza saper nulla, vedendo le persone parlare accoratamente dei propri dolori alla statua, chiamerebbe la neuro, d’urgenza.

Ricorda un po’ la canzone A la sombra de un león di Joaquín Sabina, dove l’internato 16 fugge dal manicomio e s’innamora della statua della Cibeles. Qualcuno, in effetti, potrebbe innamorarsi della statua dell’asino, non è escluso, col dramma della solitudine che affligge l’attualità.

Naturalmente l’operazione “culturale” è stata appoggiata da sponsor illustri come la Fondazione Alda Fendi – Esperimenti e durerà per ben sei mesi, sei mesi di tempo a turno per parlare coll’asino. L’illuminazione, perbacco, è pure blasonata: luci di Vittorio Storaro, premio Oscar. Quanta cura.

Da Marcel Duchamp in poi il dada, il surreale, la provocazione con qualsiasi scemenza diventa opera d’arte: anche l’imbianchino che mi ha dipinto la casa potrebbe aspirare a un posto nella Storia dell’Arte, o il garzone che rovescia per distrazione un barattolo di vernice nera e forma una macchia a forma di lucertola sul marciapiede, o un buontempone che faccia fare in Cina migliaia di barattoli colla “Merda d’artista” (del 1961, siamo nel 2026) di Manzoni e poi li rivenda anche a poco prezzo (d’altro canto sono fatti in Cina, che pretendiamo, forse hanno anche risparmiato sulla merda dentro). Marina Abramovic s’inventa, pertanto, una minchiata dopo l’altra, pensando di essere un’artista, o forse glielo fanno credere anziché consigliarle uno bravo che si prenda cura di lei. O, più probabilmente, è una drittona che ha capito come épater le bourgeois sia ancora di moda e si sa intortare amministratori pubblici e di fondazioni private, spesso più ignoranti dell’asino, che, per non fare la figura degli ignoranti e per darsi un tono d’intenditori, non le rispondono: “Spiacenti, signora, con tutto il rispetto per la sua età, il re è nudo, vada ad asinare altrove, qui di asini siamo pieni, anzi, ne vuole qualcuno per le sue performance?”

Comunque, per sei mesi, col bello e il cattivo tempo, chi vuol risparmiare i soldi dello psicanalista può andare dall’asino a raccontargli i propri sogni, i propri dolori, i propri peccati, grazie alla Fondazione Alda Fendi e i suoi esperimenti e all’ineffabile Marina.