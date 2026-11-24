A fine 2026 il problema dello streaming non è più la mancanza di scelta, ma l’effetto fotocopia. Accendi una piattaforma, finisci una stagione in un weekend e passi subito alla successiva con la sensazione disturbante di non aver mai davvero cambiato canale. Cambiano i titoli, cambiano i loghi in alto a sinistra, cambiano i filtri fotografici — ora più lividi, ora più polverosi — ma sotto la superficie sembra di assistere allo stesso spettacolo rimontato all’infinito. È lì che il binge watching smette di essere un piacere e diventa una forma sottile di anestesia: quando le serie iniziano a somigliarsi tutte, la memoria si impasta e ogni storia cancella quella vista il giorno prima.

Prendiamo le storie di spie, uno dei filoni più inflazionati sulle piattaforme negli ultimi anni. Sulla carta dovremmo trovarci davanti a un genere ricco di sfumature, capace di passare dal realismo burocratico al thriller geopolitico ad alta tensione. Nella pratica, però, il consumo seriale continuo ha trasformato persino le intuizioni migliori in uno stampino replicabile. Basta osservare il modo in cui vengono costruiti certi archetipi: il capo cinico, trasandato, brillante e insopportabile, reso iconico da Jackson Lamb nel Pantano di Slow Horses, ha finito per generare una galassia di cloni e varianti. Quando incroci una figura minuta e tagliente come Lenny Lines in Black Doves — interpretata da Kathryn Hunter, quel personaggio di supporto legato al mondo dei sicari che nella prima stagione rischia perfino di essere ucciso — o ti imbatti nelle innumerevoli figure laterali, nelle direttrici dal sarcasmo glaciale o nei veterani logori di produzioni come The Night Agent, Citadel, The Agency o Lioness, dopo qualche ora di maratona i contorni si sfumano. Non è che manchino gli attori bravi; è che la scrittura sembra pescare dallo stesso mazzo di carte: il tradimento interno, la talpa ai piani altissimi, il superiore o la figura d’ombra che muove pedine umane con una battuta gelida, la cellula dormiente che si risveglia all’episodio quattro.

Se guardi queste serie una dopo l’altra, senza nemmeno il tempo fisiologico di far decantare un finale prima di avviare un nuovo episodio pilota, succede qualcosa di preciso: i personaggi perdono il loro peso specifico, si sovrappongono. Ricordi il tono di voce, l’ironia velenosa, il cappotto stropicciato o lo sguardo glaciale, ma a distanza di un mese non sai più dire con certezza a quale serie appartenesse quella scena, chi stesse ricattando chi, quale agenzia stesse coprendo quale scandalo.

Lo stesso cortocircuito colpisce il filone neo-western e i drammi familiari di frontiera, un altro grande rifugio delle piattaforme negli ultimi tempi. Dopo il successo travolgente dell’universo di Yellowstone e dei suoi spin-off, tra 1883, 1923, Landman e una serie infinita di epigoni tra ranch polverosi, dinastie spezzate, faide per la terra, cappelli a tesa larga e tramonti color ruggine — da Outer Range fino a Territory o American Primeval — il genere si è trasformato in un flusso unico. Ogni serie promette epica ruvida e conflitti ancestrali, ma vista in modalità binge produce un’assuefazione immediata: patriarchi tormentati, figli ribelli, sceriffi corrotti, speculatori senza scrupoli, silenzi carichi di sottintesi davanti a una staccionata. Singolarmente alcuni titoli hanno dignità, ritmo e ottime interpretazioni; messi in fila nella dieta quotidiana dello streaming, diventano indistinguibili come vagoni dello stesso treno.

È questo il vero effetto collaterale del binge watching contemporaneo: non la semplice stanchezza da schermo, ma l’amnesia narrativa. Per ricordare una storia serve attrito. Serve una settimana di attesa in cui ripensare a un dialogo, serve uno stacco netto tra un mondo e l’altro, serve soprattutto che un’opera abbia una voce abbastanza spigolosa da non confondersi con il resto del catalogo. L’algoritmo, invece, lavora nella direzione opposta: se hai apprezzato una serie di spionaggio cinico o un western crepuscolare, ti serve immediatamente qualcosa di abbastanza simile da non farti scappare, ma abbastanza derivativo da non sorprenderti mai davvero.

Così il piacere della visione si svuota dall’interno. Non guardiamo più una serie perché ci ha conquistati con un’idea irripetibile; la mandiamo avanti perché il meccanismo è oliato, familiare, rassicurante nella sua ripetitività. Il prezzo da pagare è che alla fine dell’anno restano pochissime immagini davvero incise nella testa. Resta solo una nebbia fatta di uffici segreti, agenzie deviate, ranch al tramonto e vecchie volpi del potere che pronunciano la stessa frase cinica con un accento diverso. E quando una serie non lascia nemmeno il tempo di essere ricordata prima di venire sostituita dalla sua copia, vuol dire che il binge watching ha vinto la partita: ci ha tenuti incollati allo schermo, ma ci ha tolto la cosa più bella dello spettatore, cioè la capacità di riconoscere e amare ciò che è unico.