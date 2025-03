La pubica opinione

A leggere il sondaggio intereuropeo di Yougov pubblicato in questi giorni verrebbe da ripensare alla famosa frase di Churchill sugli italiani nei loro rapporto con la guerra e il calcio. Perché rispetto a tutti gli altri paesi europei e gli altri cittadini europei interpellati gli italiani mantengono una sorta di equilibrio strano diciamo la tendenza storica a non schierarsi, dicendo peste e corna di tutti. Sembrano quel tifoso solitario del Lecce che, anni fa, portava con sé uno striscione con la scritta “Odio Tutti”. Così, per non sbagliare.

Gli italiani, nonostante i decenni passati, sono ancora quelli di “Tutti a casa” e di “La grande guerra”, classici del cinema anni ’60 che era soprattutto impegnato a fare una radiografia puntuale al carattere del nostro paese (molto più realistico di tanti reality odierni), e che rappresenta al meglio anche l’odierno, continuo e costante gioco di equilibrio dei nostri ministri e presidenti del Consiglio.

In questo atteggiamento rappresentano assolutamente gli italiani che li hanno votati. Anche nel gioco delle parti, anche nel far finta di essere uno per una posizione, uno per l’altra, si legge soprattutto il tentativo di non far capire alleati e avversari, che in futuro possono diventare avversari e alleati, come la pensiamo per davvero.

Ma c’è un’altra chicca legata a questo sondaggio. E già, perché questo ricerca è da un paio di giorni che gira sui principali siti di agenzie ma praticamente ignorato dai quotidiani. Solo ieri, quando l’agenzia AGI (ricordiamolo, agenzia ancora “occupata” da Mario Sechi anche dopo la sua precoce dipartita, per andare a fare brevemente il capo ufficio stampa della presidente del consiglio e, in seguito, il direttore di Libero) lo ha “completato” con un sondaggio che riguardava la popolarità di zelenskij (in calo tra i cittadini italiani), lo stesso ha avuto la visibilità sui quotidiani che meritava.

Un altro splendido esempio di come noi proviamo a cavarcela, perché non si sa mai.