In questi giorni, dopo il suicidio di Gianni De Gennaro, attorno alla notizia non si è posata soltanto la gravità del lutto, ma un vero e proprio sgruscio — per dirla con una parola siciliana che rende alla perfezione quel rimescolamento nervoso, quel brusio continuo, quello sfregamento inquieto che precede o accompagna le tempeste e che trasforma l’aria in un ronzio incessante. Invece di fermarsi a decantare, la vicenda è stata subito risucchiata dentro una girandola di reazioni a catena, accuse incrociate, indignazioni selettive, retroscena, sospetti e sentenze emesse in tempo reale. Ognuno ha messo il proprio carico di parole, spesso più per marcare una posizione o regolare un conto politico e mediatico che per comprendere davvero cosa stesse accadendo. È proprio questo l’effetto dello sgruscio: non la calma del silenzio, ma un frastuono diffuso che agita tutto e non lascia respirare nulla.

In mezzo a questo caos mi viene spontaneo tornare con la memoria al 1992, quando gli Aeroplanitaliani portarono al Festival di Sanremo Zitti zitti (Il silenzio è d’oro), lasciando anche un celebre vuoto di silenzio durante l’esibizione e cantando “parole parole che sono rumore” e “c’è tanto chiasso intorno che non si calma mai”. Riascoltata oggi, quella canzone ha un valore simbolico quasi predittivo. Arriva infatti all’inizio di un biennio spartiacque — il 1992-1994 — che avrebbe sconvolto l’Italia sul piano giudiziario, politico e civile, segnato dal collasso del vecchio sistema dei partiti, dalle inchieste di Mani pulite, dalle stragi mafiose e da un clima di tensione estrema in cui l’informazione, il sospetto e lo scontro pubblico avrebbero assunto un peso enorme. Quel brano, apparentemente leggero e ironico nella sua confezione pop, coglieva già il rischio di un’epoca destinata a riempirsi di voci, slogan, processi sommari e urla, mentre il senso profondo delle cose rischiava di perdersi nel frastuono.

Non è un caso che quel cortocircuito torni a galla proprio nelle polemiche di questi giorni, che in tanti modi rimandano ancora alle fratture, alle memorie irrisolte e ai nodi mai sciolti di quegli anni e del rapporto tormentato tra potere, indagini, antimafia, giustizia e media. Quando esplode un caso così carico di implicazioni, il meccanismo è sempre lo stesso: ogni parola si somma a un’altra, ogni interpretazione spinge la propria, e la tragedia umana finisce schiacciata da una sovrabbondanza di commenti che non chiariscono nulla ma alzano soltanto i decibel.

È qui che la teoria del rumore di Nate Silver, formulata in Il segnale e il rumore, offre una chiave di lettura sorprendentemente precisa e finisce per sintetizzare anche l’intuizione degli Aeroplanitaliani. Silver spiega che l’aumento della quantità di informazioni non produce automaticamente maggiore chiarezza: al contrario, quando cresce il volume dei dati, delle opinioni e delle reazioni, cresce soprattutto il rumore — cioè l’insieme delle interferenze, delle suggestioni, delle correlazioni forzate e delle distorsioni — mentre il segnale, ossia l’informazione solida, verificabile e realmente rilevante, diventa più difficile da isolare. Il rumore inganna perché sembra pieno di significato, appare urgente, fa notizia e gratifica i nostri pregiudizi, ma in realtà offusca la vista.

Mettendo insieme lo sgruscio delle ore recenti, il valore simbolico di quella canzone del ’92 all’alba di un biennio convulso e la lezione di Nate Silver, emerge un paradosso che riguarda tutti noi: non soffriamo per mancanza di parole, ma per eccesso di rumore. Più si parla sopra la tragedia, più si alimentano contrapposizioni e ricostruzioni affrettate, e più il segnale reale viene sommerso. La canzone degli Aeroplanitaliani non celebrava l’indifferenza né la rimozione, ma indicava il silenzio come spazio necessario per tornare a pensare e a distinguere. In tempi di chiasso permanente, forse la scelta più controcorrente e più necessaria è proprio questa: abbassare la voce, resistere alla tentazione dello sgruscio e lasciare che sia il tempo, insieme ai fatti accertati, a separare ciò che conta dal resto.

“E allora zitti, zitti, non riflettere, non discutere

Ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto

E allora zitti, zitti, dritti verso il centro

Non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio

Non gridare ma ascoltare

Non forzare ma lasciarsi andare

Non imparare ma dimenticare

Il silenzio è lo spazio per poter pensare”