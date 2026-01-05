Lotteria Italia 2026: estrazione del 6 gennaio, premi in palio e boom di vendite in Lombardia

È iniziato il conto alla rovescia per l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, in programma domani, 6 gennaio, giorno dell’Epifania. L’attenzione è alta anche in Lombardia, che negli ultimi due anni ha registrato le vincite dei premi maggiori: nel 2024 il primo premio da 5 milioni di euro è stato assegnato all’Autogrill Somaglia Ovest, nel Lodigiano, mentre nel 2023 la fortuna aveva fatto tappa in un bar di Milano. Intanto prosegue la ricerca degli ultimi biglietti disponibili, in una regione che ha già segnato un forte incremento delle vendite.

L’estrazione dei biglietti: dove e quando

L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà domani sera, martedì 6 gennaio, a partire dalle 20.35, durante la trasmissione “Affari Tuoi” su Rai 1, condotta da Stefano De Martino. La puntata speciale, in diretta dal Teatro delle Vittorie, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti e proporrà una serata all’insegna dello spettacolo, con musica e momenti di intrattenimento. Come da tradizione, la normale partita precederà la comunicazione dei numeri vincenti.

Tra gli ospiti annunciati figurano, tra gli altri, Gianni Morandi, Mara Maionchi, Lino Guanciale, Rocco Papaleo, Federica Nargi, Giusy Buscemi, Nek, Bianca Guaccero e Simon & The Stars.

I premi in palio

Secondo i dati diffusi da Agimeg, per l’edizione 2026 sono stati venduti circa 9,6 milioni di biglietti, con un sensibile aumento rispetto all’anno precedente. Un dato che potrebbe riflettersi anche sul numero complessivo dei premi, stimato in almeno 300 vincite, oppure – in via meno probabile – in un incremento dell’importo di alcune categorie.

Resta confermato il primo premio da 5 milioni di euro. Nel corso della trasmissione saranno inoltre resi noti gli importi dei premi di prima, seconda e terza categoria. Da segnalare l’introduzione di un Premio Speciale da 300mila euro, assegnato in anticipo rispetto all’estrazione finale, secondo le modalità previste dal regolamento.

I biglietti vincenti saranno estratti presso la sede dei Monopoli e successivamente abbinati ai pacchi vincenti, secondo procedure che verranno illustrate nel corso della puntata.

Gli ultimi biglietti

I biglietti cartacei resteranno in vendita fino alle 20.30 del 6 gennaio 2026, giorno stesso dell’estrazione. Per il canale digitale, invece, la vendita online si chiuderà alle 8 del 5 gennaio 2026. Oltre tali scadenze non sarà più possibile acquistare biglietti né partecipare all’estrazione. Come avviene ogni anno nel periodo delle festività, si consiglia di non attendere gli ultimi momenti per evitare code o indisponibilità nei punti vendita più frequentati.

Boom di vendite in Lombardia

Anche quest’anno la Lombardia si conferma tra le regioni con il maggior numero di biglietti venduti. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’edizione 2024 sono stati staccati 1.303.440 tagliandi, con un aumento del 29% rispetto ai 1.004.020 del 2023. Milano guida la classifica regionale con 583.750 biglietti venduti, risultando seconda a livello nazionale, seguita da Brescia con oltre 153.000 tagliandi.

Riscossione dei premi

In caso di vincita, la richiesta di pagamento dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla pubblicazione del bollettino ufficiale dell’estrazione, con scadenza generalmente fissata nella prima metà di luglio. Le vincite della Lotteria Italia non sono soggette a tassazione.

Il biglietto vincente deve essere presentato integro e in originale presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., in viale del Campo Boario 56/D, a Roma. È inoltre possibile inviare il biglietto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a rischio del mittente, indicando i dati del richiedente e la modalità di pagamento prescelta.

Gioco responsabile e attenzione ai rischi

La Lotteria Italia rappresenta per molti un appuntamento tradizionale legato alle festività, ma le istituzioni ricordano l’importanza di un approccio consapevole al gioco. L’acquisto dei biglietti dovrebbe rimanere un’attività occasionale e di intrattenimento, evitando spese superiori alle proprie possibilità. Il gioco d’azzardo, se praticato in modo non controllato, può comportare rischi economici e sociali significativi. Per questo è fondamentale informarsi, giocare con moderazione e rivolgersi ai servizi di supporto disponibili in caso di difficoltà.