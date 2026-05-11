Un Festival in quattro città per mettere al centro l’infanzia e la genitorialità

Al via da Milano il 23 e 24 maggio la seconda edizione del festival di Nidi Fioriti, ideato dall’omonima Fondazione, con incontri di formazione, cultura e svago dedicati ai primi anni di vita. Le tappe successive saranno a Seregno, Genova e Brescia

Un progetto culturale diffuso che tocca diverse città italiane per rimettere al centro il valore dell’infanzia e della comunità: è il Festival di Nidi Fioriti, iniziativa promossa dalla Fondazione Nidi Fioriti, ente del terzo settore impegnato nello sviluppo educativo, sociale e culturale dei primi anni di vita.

Il Festival nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro concreto tra famiglie, professionisti dell’infanzia, istituzioni e territori, per costruire una vera “comunità educante”. Attraverso un programma articolato di laboratori, conferenze, esperienze e momenti di ascolto, Nidi Fioriti affronta i temi centrali della genitorialità contemporanea, della crescita dei bambini e del benessere familiare, favorendo il dialogo e la condivisione di competenze.

Dopo la scorsa edizione che ha coinvolto oltre 4.000 partecipanti, il Festival si sviluppa come un format itinerante, con tappe in diverse città italiane. Tra queste, l’apertura del Festival a Milano il 23 e 24 maggio e, a seguire, gli appuntamenti di Seregno (MB) il 20 e 21 giugno, Genova il 26 e 27 settembre e Brescia, il 17 e 18 ottobre.

Ogni tappa è pensata per integrarsi con il contesto locale, attivando reti territoriali e valorizzando le professionalità presenti. Il progetto si configura come una piattaforma culturale e sociale capace di generare impatto nei diversi contesti urbani e comunitari, mantenendo una visione unitaria: promuovere un’infanzia di qualità come base per una società più equa e consapevole.

Fulcro del Festival sono temi chiave come la genitorialità, la salute e la prevenzione, l’educazione nei primi anni di vita e il benessere relazionale. Il programma alterna momenti di approfondimento teorico con esperti e professionisti a esperienze pratiche e laboratori, creando un equilibrio tra formazione e partecipazione attiva. Particolare attenzione è dedicata ai bambini con attività pensate per stimolare creatività, relazione e scoperta.

Al cuore del programma dell’edizione milanese, conferenze che affrontano i nodi cruciali della genitorialità oggi. In una di queste, il demografo e rettore dell’Università Bocconi Francesco Billari offrirà una riflessione su come la scelta di avere figli si collochi all’interno di un equilibrio delicato che intreccia desideri personali, condizioni materiali e sociali e qualità dei contesti di crescita.

Nel palinsesto trovano spazio anche le storie di nascita, raccontate attraverso le live session del podcast “Grembo, racconti di pancia”. Un progetto realizzato dalla Fondazione Nidi Fioriti e curato da Anna Acquistapace, Program Director della Fondazione, che si pone l’obiettivo di creare uno spazio intimo e autentico in cui dare voce alle esperienze della maternità e della paternità.

“Il Festival di Nidi Fioriti non è solo un evento, ma un atto pubblico di responsabilità. – spiega Martino Cortese, founder e presidente della Fondazione Nidi Fioriti – In una società che corre, scegliamo di fermarci sull’infanzia per ricordare che i primi anni di vita sono un’infrastruttura essenziale del nostro futuro collettivo. Come Fondazione lavoriamo ogni giorno perché l’accesso ai servizi educativi 0–6 sia gratuito, universale e di qualità, contrastando le disuguaglianze fin dall’origine. Il Festival è il luogo in cui questa visione si fa concreta: attraverso le esperienze delle famiglie, il lavoro dei professionisti e il dialogo con le istituzioni, coltiviamo alleanze e rendiamo visibile un’idea di società che cresce partendo dai più piccoli”.

Nidi Fioriti si propone come un “villaggio temporaneo dell’infanzia”, uno spazio in cui la cura diventa esperienza condivisa e in cui famiglie e professionisti possono incontrarsi, confrontarsi e costruire nuove alleanze. Un progetto che interpreta l’infanzia non come ambito privato ma come responsabilità collettiva e leva strategica per il futuro.