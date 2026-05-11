TIM presenta il nuovo episodio de “Il Fortino” con Gigi D’Alessio e Massimo Lopez

TIM porta in onda un nuovo episodio della campagna “Il Fortino”, il format narrativo che rivisita in chiave attuale l’iconico immaginario di “Una telefonata allunga la vita” e che valorizza l’ecosistema di connessioni, servizi e intrattenimento del Gruppo. In questa nuova puntata il protagonista è Gigi D’Alessio, icona della musica italiana, che insieme a Massimo Lopez trasforma il fortino in un vero e proprio palco, dando vita a una performance spettacolare e a un momento di intrattenimento condiviso. L’obiettivo è raccontare come TIM sia vicina al mondo della musica e riesca a connettere le persone riducendo le distanze, proprio grazie al WiFi TIM.

Lo spot è incentrato in particolare sull’offerta TimVision, la piattaforma più completa del mercato italiano, che integra un’esperienza di streaming con la qualità della connessione WiFi TIM. L’unione tra connettività e contenuti digitali dà vita a un servizio pensato per accompagnare ogni momento della vita digitale degli utenti, garantendo continuità e stabilità delle prestazioni come elementi distintivi dell’esperienza.

La qualità costante della rete raccontata nella campagna trova riscontro anche nelle analisi indipendenti di Opensignal, punto di riferimento internazionale nella misurazione della user experience delle connessioni digitali. Secondo queste valutazioni, TIM si posiziona al primo posto in Italia per la qualità costante della rete fissa e mobile, un indicatore che riflette la capacità dell’infrastruttura di garantire prestazioni affidabili nelle attività quotidiane, dalla navigazione allo streaming fino ai servizi digitali più avanzati.

Questo nuovo capitolo si inserisce nel percorso evolutivo avviato da TIM con la campagna istituzionale “Il Fortino”, che collega passato e presente per raccontare la trasformazione del gruppo da operatore telco a piattaforma integrata di servizi e soluzioni digitali. L’obiettivo è quello di accompagnare sempre più da vicino le persone, offrendo connessioni, contenuti e servizi pensati per rispondere alle esigenze della vita quotidiana. La campagna è pianificata sulle principali emittenti televisive nazionali ed è supportata da un piano media che include connected TV, canali digitali e social, oltre a materiali dedicati alla rete commerciale e ai punti vendita.