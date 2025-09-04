È morto Giorgio Armani, il re della moda italiana nel mondo

È morto Giorgio Armani, stilista italiano noto e celebrato in tutto il mondo e fondatore di un’azienda che ha fatto la storia della moda. Funerali in forma privata. Lunedì lutto cittadino nella sua Milano

È morto Giorgio Armani, il noto stilista e imprenditore italiano fondatore dell’azienda omonima, aveva 91 anni (compiuti lo scorso 11 luglio). La camera ardente sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, a Milano, in via Bergognone 59, presso l’Armani/Teatro. Per espressa volontà del signor Armani, i funerali si svolgeranno in forma privata.

Le ultime parole, affidate ai social: «Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà».

La nota dell’azienda

*

Foto di Bruno Cordioli: Vogue Fashion’s Night Out Sept.10 2009 Milano