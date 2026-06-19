Milano torna sotto i riflettori della moda internazionale con la Fashion Week Uomo dedicata alle collezioni Primavera-Estate 2027. Dal 19 al 23 giugno, il capoluogo lombardo ospita uno degli appuntamenti più importanti del calendario fashion mondiale, raccogliendo il testimone di Pitti Uomo e confermandosi il centro nevralgico delle nuove tendenze del menswear.

L’edizione di quest’anno si presenta particolarmente ricca, con 83 appuntamenti tra sfilate, presentazioni ed eventi esclusivi che coinvolgeranno designer affermati, talenti emergenti e buyer provenienti da tutto il mondo. Un programma che testimonia la vitalità del settore e il ruolo strategico di Milano nel panorama della moda contemporanea.

Tra i momenti più attesi spicca la giornata di lunedì 22 giugno, quando Leo Dell’Orco e Silvana Armani presenteranno per la prima volta insieme la collezione Giorgio Armani Uomo Primavera-Estate 2027, accompagnata da una selezione di capi della Cruise 2027 donna. Un evento destinato ad attirare l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati del marchio. Grande curiosità anche per il debutto di Thom Browne nel calendario delle sfilate milanesi. Lo stilista americano presenterà per la prima volta la sua collezione uomo durante la Fashion Week di Milano, rafforzando ulteriormente il prestigio internazionale della manifestazione. Accanto ai grandi nomi, spazio alle novità. Debuttano infatti in passerella anche Garcias, Martin Quad e Shinyakozuka, marchi che rappresentano la nuova generazione del fashion design globale. Un segnale chiaro della volontà di Milano di valorizzare creatività e sperimentazione, senza rinunciare all’eccellenza che da sempre contraddistingue la sua tradizione sartoriale.

Il calendario vede protagonisti alcuni dei brand più influenti del panorama internazionale. Ralph Lauren apre le danze nella giornata inaugurale, mentre il sabato sarà caratterizzato dalle sfilate di Dolce&Gabbana, Paul Smith e Setchu. Domenica riflettori puntati su Prada e Simon Cracker, due visioni differenti ma ugualmente innovative del menswear contemporaneo. Particolare attenzione sarà dedicata anche ai giovani talenti. Negli spazi della Fondazione Sozzani troveranno visibilità designer emergenti come Domenico Orefice e Simon Cracker, interpreti di una nuova sensibilità creativa che guarda al futuro della moda con linguaggi originali e sostenibili.

L’edizione 2027 celebra inoltre il decimo anniversario di Pronounce, brand che negli ultimi anni ha conquistato una crescente rilevanza nel panorama internazionale grazie alla sua capacità di unire culture, estetiche e innovazione. Non solo passerelle fisiche. La Fashion Week continua a investire sul digitale, offrendo la possibilità di seguire le sfilate online attraverso la piattaforma ufficiale della Camera della Moda. Uno strumento che, nato durante gli anni della pandemia, si è trasformato in un punto di riferimento per professionisti e appassionati, arricchito da showroom virtuali dedicati sia ai marchi monomarca sia alle realtà multibrand. Grazie al supporto delle istituzioni e al progetto di incoming internazionale, Milano rafforza inoltre il proprio ruolo di hub commerciale globale, accogliendo buyer provenienti dai principali mercati strategici e favorendo nuove opportunità di business per le aziende del settore. Per cinque giorni, dunque, la città diventa il palcoscenico mondiale della moda maschile, dove tradizione, innovazione e ricerca stilistica si incontrano per raccontare il futuro del guardaroba uomo.