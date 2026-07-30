Ferzan Özpetek dirige la serie tv su Giorgio Armani: il racconto del Re dell’eleganza italiana

Sarà Ferzan Özpetek a portare sul piccolo schermo la straordinaria storia di Giorgio Armani . Una scelta che va ben oltre il prestigio del nome: il regista de Le fate ignoranti ha conosciuto personalmente lo stilista e, negli anni, ha avuto l’opportunità di condividere con lui non soltanto momenti pubblici, ma anche conversazioni private dedicate al cinema, all’arte, all’architettura e alla vita.

È proprio da questa conoscenza autentica che prende forma un progetto destinato a raccontare non solo il percorso professionale di uno degli stilisti più influenti di sempre, ma anche la sua dimensione più intima. In un’intervista rilasciata a Variety, Özpetek ha ricordato Armani come “un visionario e un artista brillante“, capace di coniugare immaginazione e concretezza, sensibilità creativa e straordinaria determinazione.

Il regista ha definito la serie “un onore emozionante e una sfida”, sottolineando quanto sia complesso restituire tutte le sfaccettature di una personalità tanto raffinata quanto rivoluzionaria.

La sceneggiatura è attualmente in fase di sviluppo e vede al fianco di Özpetek lo sceneggiatore Francesco Arlanch, head writer di Lux Vide e autore di produzioni di successo come Doc – Nelle tue mani e I Medici. L’obiettivo è costruire un racconto capace di intrecciare vita privata, intuizioni creative e il percorso imprenditoriale che ha trasformato Giorgio Armani in un’icona globale del Made in Italy.

A sostenere il progetto è LuxVide , la presidente e fondatrice Matilde Bernabei che ha raccontato come la società coltivasse da anni il desiderio di portare sullo schermo la storia dello stilista, definendolo l’artista che ha creato un linguaggio estetico immediatamente riconoscibile e che ha riscritto i codici dell’eleganza contemporanea. Una produzione che, sin dalle prime fasi, ha suscitato l’interesse del mercato internazionale.

Giorgio Armani, il talento che ha trasformato la sobrietà in stile universale

Giorgio Armani ha scelto la forza della sottrazione, l’equilibrio delle proporzioni, la perfezione delle linee. Ha liberato il corpo da rigidità inutili, ridefinendo il concetto stesso di eleganza con un linguaggio essenziale, sofisticato e senza tempo. Ma la sua grandezza non risiede soltanto nella cifra stilistica. Armani ha dimostrato che il successo può convivere con la discrezione, che il prestigio può essere costruito senza eccessi e che la coerenza rappresenta la forma più alta di innovazione. In un settore spesso dominato dall’effimero, ha saputo trasformare la moda in cultura, identità e patrimonio collettivo.

Ferzan Özpetek, il narratore delle emozioni

La scelta di Ferzan Özpetek appare quasi naturale. Nato a Istanbul e trasferitosi in Italia alla fine degli anni Settanta, il regista ha costruito una delle filmografie più raffinate del cinema italiano contemporaneo. Dopo l’esordio con Il bagno turco, ha firmato opere diventate cult come Le fate ignoranti, La finestra di fronte, Cuore sacro, Saturno contro, Mine vaganti e il recente Diamanti, dimostrando una rara capacità di raccontare le relazioni umane con sensibilità ed eleganza.

La serie dedicata a Giorgio Armani rappresenta oggi uno dei progetti più attesi, perché promette di raccontare non solo un protagonista della moda mondiale, ma anche un pezzo della storia culturale italiana.

Più che disegnare abiti, Giorgio Armani ha costruito un’idea di bellezza destinata a durare nel tempo. La sua moda non ha mai inseguito le tendenze, ma ha educato lo sguardo a riconoscere il valore dell’essenzialità, dell’equilibrio e della misura. È forse in questo che risiede la sua eredità più autentica: aver dimostrato che l’eleganza può diventare una forma di cultura.

Viene allora spontaneo pensare alle parole che Marguerite Yourcenar affida all’ Imperatore Adriano: «Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo.» Una responsabilità che Giorgio Armani ha saputo trasformare in una missione creativa, facendo della moda non soltanto un linguaggio estetico, ma una delle espressioni più alte dell’identità italiana nel mondo.