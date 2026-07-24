Dalí e la moda: a Palazzo Reale di Milano la mostra che racconta il Surrealismo diventato stile

L’arte non si indossa, si vive. Salvador Dalí lo aveva capito prima di tutti.

Molto prima che la contaminazione tra arte e moda diventasse uno dei linguaggi privilegiati della creatività contemporanea, Salvador Dalí aveva già infranto ogni confine. Per il maestro del Surrealismo il corpo non era soltanto un soggetto da rappresentare, ma uno spazio da trasformare; l’abito non un semplice oggetto funzionale, bensì un’estensione dell’opera d’arte, un dispositivo capace di alterare la percezione della realtà.

Visionario, eccentrico, provocatore, Dalí ha fatto della propria immagine una performance continua, anticipando quel dialogo tra identità, spettacolo e comunicazione che oggi definisce gran parte dell’universo della moda. Le sue intuizioni, nate dall’esplorazione dell’inconscio e del sogno, hanno attraversato il Novecento fino a influenzare il lessico estetico di stilisti, fotografi e direttori creativi, dimostrando come l’arte possa vivere ben oltre le pareti di un museo.

È a questo straordinario intreccio che Palazzo Reale di Milano dedica la mostra “Dalí e la moda”, in programma dal 24 settembre 2026 al 31 gennaio 2027. Un progetto espositivo che non si limita a raccontare l’influenza del pittore catalano sull’alta moda, ma restituisce la complessità di una relazione destinata a ridefinire il concetto stesso di creatività.

Quando Dalí incontrò Elsa Schiaparelli

Se esiste un momento in cui arte e haute couture hanno smesso di dialogare per fondersi in un’unica visione, quel momento porta i nomi di Salvador Dalí ed Elsa Schiaparelli., La loro collaborazione è diventata una delle pagine più significative della storia della moda del Novecento. Dall’iconico abito Aragosta al celebre cappello-scarpa, fino all’abito con cassetti, ogni creazione rompeva le convenzioni dell’eleganza tradizionale per trasformare il guardaroba in un manifesto surrealista. Non si trattava di semplici provocazioni estetiche. Quelle opere indossabili introducevano una nuova idea di lusso, dove il valore risiedeva nella capacità di sorprendere, stimolare il pensiero e sovvertire le regole. L’ironia, il simbolismo e l’ambiguità visiva diventavano strumenti progettuali, aprendo la strada a una concezione della moda come linguaggio culturale.

Ancora oggi, a quasi un secolo di distanza, quella lezione continua a essere straordinariamente attuale.

Oltre duecento opere raccontano un dialogo senza tempo

La mostra milanese riunisce oltre 200 opere e documenti, costruendo un percorso che attraversa pittura, fotografia, cinema, design, gioielleria e alta moda. Dipinti, disegni, abiti, accessori, filmati, fotografie e materiali d’archivio provengono da alcune delle più importanti istituzioni dedicate all’artista, tra cui la Fundació Gala-Salvador Dalí di Figueres, il Dalí Museum di St. Petersburg, in Florida, e il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid. Fondamentale anche il contributo degli archivi storici di maison come Schiaparelli, Chanel, Dior e Rabanne, che permettono di ricostruire l’impatto dell’immaginario surrealista sulla nascita di alcuni dei codici più iconici dell’alta moda.

La curatela è affidata a Laura Bartolomé, vicedirettrice Ricerca e Progetti della Fundació Gala-Salvador Dalí, e alla storica della moda Judith Clark, docente alla University of the Arts London, con il contributo delle senior curator Lucia Moni e Bea Crespo. La direzione scientifica è di Montse Aguer, tra le maggiori studiose dell’opera di Dalí e direttrice dei Musei Dalí.

L’inaugurazione, non a caso, coincide con l’apertura della Milano Fashion Week 2026, sottolineando il legame profondo tra la città e il dialogo internazionale tra cultura, arte e sistema moda.

L’eredità di Dalí nella moda contemporanea

Ridurre il rapporto tra Dalí e la moda a una collaborazione con Elsa Schiaparelli significherebbe limitarne la portata. L’universo visivo del maestro catalano continua infatti a riaffiorare nelle collezioni contemporanee attraverso volumi scultorei, illusioni ottiche, accessori dal forte valore simbolico e silhouette che sfidano la percezione. Molti dei temi oggi centrali nel fashion system — dalla costruzione dell’identità alla teatralità della sfilata, dalla spettacolarizzazione dell’immagine al dialogo tra lusso e cultura popolare — erano già presenti nell’opera di Dalí. La sua ricerca aveva intuito che la moda non fosse soltanto un linguaggio estetico, ma uno strumento capace di raccontare la società, i desideri e le trasformazioni culturali.

Per questo il suo immaginario continua a dialogare con il presente, ispirando stilisti che vedono nell’abito non un punto d’arrivo, ma un mezzo per raccontare storie.

Informazioni sulla mostra

Dalí e la moda

Sede: Palazzo Reale, Milano

Date: 24 settembre 2026 – 31 gennaio 2027

Opere esposte: oltre 200 tra dipinti, fotografie, disegni, abiti, gioielli, oggetti, documenti e filmati.

Collaborazione scientifica: Fundació Gala-Salvador Dalí.

Catalogo: Skira.

Salvador Dalì sosteneva che il Surrealismo fosse «la fotografia dipinta dei sogni». Forse è proprio qui che risiede il punto d’incontro con la moda: entrambe trasformano ciò che è invisibile in qualcosa di tangibile, rendendo indossabili idee, emozioni e visioni.

Le grandi rivoluzioni creative non nascono mai dall’abitudine, ma dall’immaginazione. Ed è nei sogni, spesso considerati impossibili, che arte e moda continuano a incontrarsi, ricordandoci che ogni autentica innovazione prende forma quando qualcuno osa vedere il mondo con occhi diversi.