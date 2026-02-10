Milano Fashion Week febbraio 2026: calendario, debutti e appuntamenti imperdibili

La Milano Fashion Week di febbraio 2026 è pronta a tornare sotto i riflettori internazionali. Da martedì 24 febbraio a domenica 1° marzo, il capoluogo lombardo diventa ancora una volta il cuore pulsante del fashion system con un calendario ricchissimo dedicato alle collezioni donna autunno-inverno 2026/2027. I numeri parlano chiaro: 161 appuntamenti, tra 54 sfilate fisiche, 8 digitali, 77 presentazioni e 27 eventi speciali, confermano la Milano Moda Donna come uno degli appuntamenti più solidi e influenti del fashion month. Un equilibrio ben calibrato tra artigianato italiano, visione creativa e respiro internazionale.

I grandi debutti alla Milano Fashion Week 2026

A dominare l’attenzione sono soprattutto i cambi di direzione creativa, tema caldo delle ultime stagioni. «Siamo in una fase di grande rinnovamento creativo», ha dichiarato Carlo Capasa, presidente di CNMI – Camera Nazionale della Moda Italiana, ribadendo come Milano Fashion Week resti una piattaforma centrale per la moda globale.

Maria Grazia Chiuri debutta da Fendi

Tra gli appuntamenti più attesi spicca il debutto di Maria Grazia Chiuri per Fendi. Dopo l’esperienza storica alla guida di Dior, la designer torna alle origini assumendo la direzione creativa della Maison romana, dove aveva mosso i primi passi. Un ritorno carico di significato, destinato a segnare una nuova era per il brand.

Demna firma la sua prima sfilata per Gucci

Altissima l’attesa anche per la prima sfilata di Demna per Gucci. Dopo aver presentato la primavera-estate 2026 con un progetto non convenzionale, il creativo georgiano porta finalmente in passerella il suo primo show ufficiale per la Maison fiorentina. Una prova cruciale che promette di ridefinire l’identità di uno dei brand più osservati del sistema moda.

Nuovi corsi creativi e ritorni in calendario

I riflettori restano accesi anche su Marni, che inaugura il nuovo corso sotto la guida di Meryll Rogge, chiamata a raccogliere l’eredità lasciata da Francesco Risso. Grande attenzione anche per Silvana Armani , nipote dello stilista scomparso nel 2025, al debutto con la sua prima collezione Emporio Armani uomo-donna, realizzata insieme a Leo Dell’Orco .

Confermate le seconde stagioni di Luis Trotter da Bottega Veneta e Simone Bellotti da Jil Sander, mentre tra i ritorni in passerella si segnalano GCDS, Act N°1 e Fila, che torna protagonista dopo l’apertura del nuovo hub a Biella.

Nuovi designer e sfilate digitali

Ampio spazio alla nuova generazione di designer, supportata da CNMI attraverso il Fashion Hub a Palazzo Morando, attivo dal 24 febbraio. Qui trovano casa i progetti Future Threads: Italy’s New Wave e New Gen, New Ethos, curati da Sara Sozzani Maino.

La giornata dedicata alle sfilate digitali, in programma lunedì 2 marzo, vedrà protagonisti Edis Pala, I Am Isigo, Ivan Delogu Senes e Uni Form, confermando l’attenzione verso nuovi linguaggi e formati.

Eventi, mostre e party da non perdere

Tra gli eventi collaterali più attesi:

il documentario “Paving the Way – Franca’s Legacy” , presentato il 24 febbraio alla Fondazione Sozzani ;

la collaborazione tra Giorgio Armani e Alanui ;

il progetto Next On Air in Rinascente, con 11 nuovi brand selezionati.

Spazio anche alle celebrazioni, come la festa per i 10 anni di GCDS il 26 febbraio e gli eventi privati di Gucci. Debutto assoluto a Milano per Ann Demeulemeester, con l’apertura della boutique in via Montenapoleone.

Milano Fashion Week e Olimpiadi: moda e sport si incontrano

La Milano Fashion Week 2026 si inserisce in un momento di visibilità straordinaria per la città, tra Olimpiadi e Paralimpiadi. Anche la campagna ufficiale della settimana della moda celebra questo dialogo, con immagini ispirate allo sport e ai cinque colori olimpici, arricchite da cimeli storici del Museo Olimpico di Losanna. Moda, cultura e visione internazionale si intrecciano così in una settimana che promette di segnare un nuovo capitolo per Milano, sempre più protagonista sulla scena globale.

Il calendario della Milan Fashion Week autunno inverno 2026 2027 Martedì 24 febbraio CNMI Fashion Hub Opening

16:00 – Diesel

17:00 – Max Zara Sterck

18:00 – Casa Preti

19:00 – Venerdì Pomeriggio

Mercoledì 25 febbraio 09:30 – Luisa Beccaria

10:30 – Jil Sander

11:30 – Daniela Gregis

12:30 – Antonio Marras

14:00 – Fendi

15:00 – Vivetta

16:00 – Missoni

17:00 – Onitsuka Tiger

18:00 – N.21

19:00 – Etro

20:00 – MM6 Maison Margiela Giovedì 26 febbraio 09:30 – Max Mara

10:30 – Genny

11:30 – Boss

12:30 – Anteprima

13:15 – Florania

14:00 – Prada

16:00 – Emporio Armani

17:00 – Emporio Armani

18:00 – Marni

20:00 – Roberto Cavalli Venerdì 27 febbraio 09:30 – Tod’s

10:30 – Marco Rambaldi

11:30 – Sportmax

12:30 – Blumarine

14:00 – Gucci

15:00 – Sa Su Phi

16:00 – Elisabetta Franchi

17:00 – Moschino

18:00 – Insitution by Falib Gassanoff

19:00 – GCDS Sabato 28 febbraio 09:30 – Ferrari

10:30 – Ermanno Scervino

11:30 – Ferragamo

12:30 – Dolce&Gabbana

14:00 – Tokyo James

15:00 – Laura Biagiotti

16:00 – ACT N°1

17:00 – MSGM

18:00 – Luisa Spagnoli

19:00 – Simon Cracker

20:00 – Bottega Veneta

21:00 – Philipp Plein Domenica 1 marzo 09:30 – Hui

10:30 – Fila

11:30 – Giorgio Armani

12:30 – Giorgio Armani

14:00 – J.Salinas

15:00 – Tell The Truth

16:00 – Francesca Liberatore Lunedì 2 marzo