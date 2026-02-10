Moda

Milano Fashion Week febbraio 2026: calendario, debutti e appuntamenti imperdibili

di Chiara Perrucci

Dalla prima sfilata di Demna per Gucci al debutto di Maria Grazia Chiuri da Fendi: tutti gli eventi chiave della Milano Moda Donna 2026

10 Febbraio 2026

La Milano Fashion Week di febbraio 2026 è pronta a tornare sotto i riflettori internazionali. Da martedì 24 febbraio a domenica 1° marzo, il capoluogo lombardo diventa ancora una volta il cuore pulsante del fashion system con un calendario ricchissimo dedicato alle collezioni donna autunno-inverno 2026/2027. I numeri parlano chiaro: 161 appuntamenti, tra 54 sfilate fisiche, 8 digitali, 77 presentazioni e 27 eventi speciali, confermano la Milano Moda Donna come uno degli appuntamenti più solidi e influenti del fashion month. Un equilibrio ben calibrato tra artigianato italiano, visione creativa e respiro internazionale.

I grandi debutti alla Milano Fashion Week 2026

A dominare l’attenzione sono soprattutto i cambi di direzione creativa, tema caldo delle ultime stagioni. «Siamo in una fase di grande rinnovamento creativo», ha dichiarato Carlo Capasa, presidente di CNMI – Camera Nazionale della Moda Italiana, ribadendo come Milano Fashion Week resti una piattaforma centrale per la moda globale.

Maria Grazia Chiuri debutta da Fendi

Tra gli appuntamenti più attesi spicca il debutto di Maria Grazia Chiuri per Fendi. Dopo l’esperienza storica alla guida di Dior, la designer torna alle origini assumendo la direzione creativa della Maison romana, dove aveva mosso i primi passi. Un ritorno carico di significato, destinato a segnare una nuova era per il brand.

Demna firma la sua prima sfilata per Gucci

Altissima l’attesa anche per la prima sfilata di Demna per Gucci. Dopo aver presentato la primavera-estate 2026 con un progetto non convenzionale, il creativo georgiano porta finalmente in passerella il suo primo show ufficiale per la Maison fiorentina. Una prova cruciale che promette di ridefinire l’identità di uno dei brand più osservati del sistema moda.

Nuovi corsi creativi e ritorni in calendario

I riflettori restano accesi anche su Marni, che inaugura il nuovo corso sotto la guida di Meryll Rogge, chiamata a raccogliere l’eredità lasciata da Francesco Risso. Grande attenzione anche per Silvana Armani , nipote dello stilista scomparso nel 2025, al debutto con la sua prima collezione Emporio Armani uomo-donna, realizzata insieme a Leo Dell’Orco .

Confermate le seconde stagioni di Luis Trotter da Bottega Veneta e Simone Bellotti da Jil Sander, mentre tra i ritorni in passerella si segnalano GCDS, Act N°1 e Fila, che torna protagonista dopo l’apertura del nuovo hub a Biella.

Nuovi designer e sfilate digitali

Ampio spazio alla nuova generazione di designer, supportata da CNMI attraverso il Fashion Hub a Palazzo Morando, attivo dal 24 febbraio. Qui trovano casa i progetti Future Threads: Italy’s New Wave e New Gen, New Ethos, curati da Sara Sozzani Maino.

La giornata dedicata alle sfilate digitali, in programma lunedì 2 marzo, vedrà protagonisti Edis Pala, I Am Isigo, Ivan Delogu Senes e Uni Form, confermando l’attenzione verso nuovi linguaggi e formati.

Eventi, mostre e party da non perdere

Tra gli eventi collaterali più attesi:

  • il documentario “Paving the Way – Franca’s Legacy”, presentato il 24 febbraio alla Fondazione Sozzani;

  • la collaborazione tra Giorgio Armani e Alanui;

  • il progetto Next On Air in Rinascente, con 11 nuovi brand selezionati.

Spazio anche alle celebrazioni, come la festa per i 10 anni di GCDS il 26 febbraio e gli eventi privati di Gucci. Debutto assoluto a Milano per Ann Demeulemeester, con l’apertura della boutique in via Montenapoleone.

Milano Fashion Week e Olimpiadi: moda e sport si incontrano

La Milano Fashion Week 2026 si inserisce in un momento di visibilità straordinaria per la città, tra Olimpiadi  e Paralimpiadi. Anche la campagna ufficiale della settimana della moda celebra questo dialogo, con immagini ispirate allo sport e ai cinque colori olimpici, arricchite da cimeli storici del Museo Olimpico di Losanna. Moda, cultura e visione internazionale si intrecciano così in una settimana che promette di segnare un nuovo capitolo per Milano, sempre più protagonista sulla scena globale.

Il calendario della Milan Fashion Week autunno inverno 2026 2027

Martedì 24 febbraio

  • CNMI Fashion Hub Opening
  • 16:00 – Diesel
  • 17:00 – Max Zara Sterck
  • 18:00 – Casa Preti
  • 19:00 – Venerdì Pomeriggio

Mercoledì 25 febbraio

  • 09:30 – Luisa Beccaria
  • 10:30 – Jil Sander
  • 11:30 – Daniela Gregis
  • 12:30 – Antonio Marras
  • 14:00 – Fendi
  • 15:00 – Vivetta
  • 16:00 – Missoni
  • 17:00 – Onitsuka Tiger
  • 18:00 – N.21
  • 19:00 – Etro
  • 20:00 – MM6 Maison Margiela

Giovedì 26 febbraio

  • 09:30 – Max Mara
  • 10:30 – Genny
  • 11:30 – Boss
  • 12:30 – Anteprima
  • 13:15 – Florania
  • 14:00 – Prada
  • 16:00 – Emporio Armani
  • 17:00 – Emporio Armani
  • 18:00 – Marni
  • 20:00 – Roberto Cavalli

Venerdì 27 febbraio

  • 09:30 – Tod’s
  • 10:30 – Marco Rambaldi
  • 11:30 – Sportmax
  • 12:30 – Blumarine
  • 14:00 – Gucci
  • 15:00 – Sa Su Phi
  • 16:00 – Elisabetta Franchi
  • 17:00 – Moschino
  • 18:00 – Insitution by Falib Gassanoff
  • 19:00 – GCDS

Sabato 28 febbraio

  • 09:30 – Ferrari
  • 10:30 – Ermanno Scervino
  • 11:30 – Ferragamo
  • 12:30 – Dolce&Gabbana
  • 14:00 – Tokyo James
  • 15:00 – Laura Biagiotti
  • 16:00 – ACT N°1
  • 17:00 – MSGM
  • 18:00 – Luisa Spagnoli
  • 19:00 – Simon Cracker
  • 20:00 – Bottega Veneta
  • 21:00 – Philipp Plein

Domenica 1 marzo

  • 09:30 – Hui
  • 10:30 – Fila
  • 11:30 – Giorgio Armani
  • 12:30 – Giorgio Armani
  • 14:00 – J.Salinas
  • 15:00 – Tell The Truth
  • 16:00 – Francesca Liberatore

Lunedì 2 marzo 

  • 9:30 – Uni Form
  • 10:00 – Nadya Dzyak
  • 10:30 – Mein.Corp
  • 11:00 – Dhruv Kapoor
  • 11:30 – I Am Isigo
  • 12:00 – Maxivive
  • 12:00 – Edis Pala
  • 13:00 – Ivan Delogu Senes

