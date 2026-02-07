Milano Cortina 2026: quando le Olimpiadi si vestono di Armani

Eleganza, sport e identità italiana: la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali firmata Giorgio Armani incanta il mondo

Milano– La cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 ha dato ufficialmente inizio ai XXV Giochi Olimpici Invernali sotto il segno di un’eleganza senza tempo. Un evento diffuso, trasmesso in diretta globale, che ha trasformato San Siro Olympic Stadium in un palcoscenico di stile, cultura e valori condivisi, alla presenza delle massime autorità istituzionali, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kristy Coventry.

Protagonista assoluto della serata è stato Giorgio Armani coinvolto direttamente nella progettazione creativa della cerimonia. Un contributo che ha dato forma a un racconto visivo raffinato, capace di fondere moda, sport e identità nazionale in un’unica, potente narrazione.

Il gesto simbolico delle bandiere e la poetica del colore

Il primo momento iconico della cerimonia è stato l’ingresso delle bandiere: sessanta modelle, vestite con completi pantalone monocromatici Giorgio Armani nei colori del tricolore, hanno sfilato in perfetta armonia precedendo la portabandiera Vittoria Ceretti, volto della nuova campagna Giorgio Armani Primavera/Estate 2026.

Per l’occasione, la modella ha indossato un abito lungo bianco Giorgio Armani Privé, realizzato su misura: una visione di purezza e rigore formale che ha evocato la neve, la luce e l’essenza stessa dei Giochi Invernali.

EA7 Emporio Armani e lo stile dell’Italia Team

A firmare le divise ufficiali della delegazione italiana è stata EA7 Emporio Armani , Partner della Fondazione Milano Cortina 2026 e Official Outfitter dell’Italia Team. Gli atleti hanno chiuso la sfilata delle nazioni — come da tradizione della nazione ospitante — indossando un look tecnico e sofisticato: pantaloni e bomber in twill di lana grigio mélange idrorepellente, dal taglio over, arricchiti da dettagli tricolore, loghi EA7 e CONI e la scritta “Italia” sul retro.

Il look è completato da accessori tecnici da montagna, mentre per le cerimonie di premiazione la giacca si declina nel bianco assoluto, con logo all-over EA7 Italia Team: un richiamo simbolico alla neve e ai valori del fair play, della lealtà e del rispetto reciproco. All’interno dei capispalla, come da tradizione, è riportata la prima strofa dell’Inno di Mameli, emblema di orgoglio e appartenenza.

La bandiera olimpica e il dialogo tra sport e umanità

L’ultima fase della cerimonia ha visto sfilare figure emblematiche dello sport e dell’impegno civile — tra cui Rebecca Andrade, Eliud Kipchoge, Filippo Grandi e Nicolò Govoni — vestite con capi Giorgio Armani Autunno/Inverno 2025-2026, mentre accompagnavano la bandiera olimpica fino al palco d’onore. Un momento di forte impatto emotivo, che ha sottolineato il valore universale dei Giochi.

Armani sul palco: la moda incontra la performance

Numerosi artisti che si sono esibiti durante la serata hanno indossato creazioni Armani, confermando il ruolo centrale della maison nel racconto visivo dell’evento:

Laura Pausini in Giorgio Armani Privé, Lang Lang e Pierfrancesco Favino in Giorgio Armani, Cecilia Bartoli in abito Armani e Giovanni Andrea Zanon in Emporio Armani.

Una storia olimpica che continua

Dal 2004, EA7 Emporio Armani accompagna gli atleti italiani nelle competizioni più importanti, dai Giochi Olimpici di Londra 2012 fino a Parigi 2024, passando per tutte le edizioni invernali recenti. I capi ufficiali dell’Italia Team Milano Cortina 2026 sono disponibili nei negozi Emporio Armani, nei multibrand, online e presso il megastore ufficiale in Piazza Duomo a Milano.

Con Milano Cortina 2026, Giorgio Armani firma non solo un’estetica, ma una visione: quella di un’Olimpiade in cui stile, etica e bellezza si fondono per raccontare l’Italia al mondo.