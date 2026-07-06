Paris Haute Couture Week 2026: torna il sogno dell’Alta Moda. Oggi gli occhi sono puntati su Giorgio Armani Privé

Parigi torna a essere il cuore pulsante dell’alta moda mondiale. Dal 6 al 9 luglio 2026, la capitale francese ospita la Haute Couture Fashion Week Autunno-Inverno 2026-2027, appuntamento che celebra il più alto livello del savoir-faire artigianale e creativo.

È la settimana in cui la moda smette di inseguire le tendenze per tornare a creare visioni. Le grandi Maison storiche dialogano con le nuove firme internazionali in un calendario che racconta non soltanto il presente, ma anche il futuro dell’eleganza.

Dior, Chanel, Schiaparelli, Giambattista Valli, Elie Saab, Balenciaga, con l’attesa anche per il debutto di Pierpaolo Piccioli alla direzione creativa della linea alta moda e gli altri protagonisti della couture, portano in passerella collezioni costruite come autentiche opere d’arte, dove ogni ricamo richiede centinaia di ore di lavorazione e ogni silhouette nasce dall’incontro tra tradizione e innovazione.

La Haute Couture continua infatti a rappresentare il laboratorio creativo dell’intero sistema moda: è qui che prendono forma le idee che, stagione dopo stagione, influenzeranno il prêt-à-porter, gli accessori e persino il linguaggio estetico della cultura contemporanea.

L’attesa più emozionante è per Giorgio Armani Privé

Tra tutti gli appuntamenti in calendario, quello di oggi, 6 luglio, è destinato ad avere un significato che va oltre la moda.

La sfilata Giorgio Armani Privè rappresenta infatti uno dei momenti più attesi dell’intera settimana parigina. Dopo la scomparsa del Maestro Giorgio Armani, la Maison vive una nuova fase della propria storia, affidata alla guida creativa di Silvana Armani, nipote dello stilista e sua collaboratrice da oltre quarant’anni. Per anni è stata una presenza discreta ma fondamentale all’interno dell’universo Armani, lavorando fianco a fianco con lo zio fino a diventarne una delle più fidate interpreti. Oggi raccoglie un’eredità immensa con l’obiettivo di custodirne l’identità senza rinunciare a una sensibilità personale.

Il suo debutto nella couture, presentato lo scorso gennaio con la collezione “Jade”, ha scelto la continuità anziché la rottura: palette delicate ispirate alla giada, linee essenziali, pantaloni impeccabili, ricami luminosi e quella sobrietà sofisticata che ha reso Armani uno dei linguaggi estetici più riconoscibili al mondo. Una collezione che la critica ha letto come un omaggio rispettoso al fondatore, ma già capace di rivelare uno sguardo femminile nuovo.

Per questo la passerella di oggi è molto più di una semplice presentazione stagionale. È il momento in cui una delle Maison più iconiche della moda dimostra come un’eredità possa continuare a vivere senza trasformarsi in nostalgia. L’attesa è altissima tra buyer, stampa internazionale e clienti couture, curiosi di scoprire come Silvana Armani interpreterà il prossimo capitolo di una storia iniziata oltre mezzo secolo fa.

Ogni stagione la Haute Couture Week ricorda perché Parigi rimanga il punto di riferimento assoluto dell’eccellenza sartoriale.

Le sfilate non sono semplicemente eventi mondani: sono racconti visivi in cui si incontrano archivi storici, ricerca tessile, maestria artigianale e innovazione. Ogni Maison custodisce un patrimonio fatto di tecniche tramandate nel tempo, atelier specializzati e mani capaci di trasformare il tessuto in emozione.

Per pochi giorni la città si trasforma in un teatro diffuso dove il lusso non coincide con l’ostentazione, ma con il tempo dedicato alla bellezza.

Perché oggi abbiamo ancora bisogno dell’Haute Couture

In un presente attraversato da guerre, instabilità economica e cambiamenti continui, potrebbe sembrare superfluo parlare di abiti ricamati a mano, piume, sete preziose e silhouette da sogno.

Eppure è proprio nei periodi più difficili che il bisogno di bellezza diventa più forte.

L’Haute Couture non offre soluzioni ai problemi del mondo, ma ricorda che l’essere umano ha sempre avuto bisogno di immaginare qualcosa di più grande della realtà quotidiana. È una parentesi di meraviglia, un esercizio di creatività estrema, un invito a non smettere di credere che il bello abbia ancora un valore.

Come scriveva Christian Dior: “Il vero lusso richiede il meglio dell’intelligenza, dell’arte e dell’artigianato.”

Forse è proprio questo il senso più profondo della Haute Couture: ricordarci che, anche quando tutto sembra correre verso l’essenziale, il sogno continua a essere una necessità. Perché la moda, nella sua espressione più alta, non veste soltanto il corpo: alimenta l’immaginazione.

Il calendario della Paris Haute Couture Week autunno/inverno 2026-2027

Lunedì 6 luglio 2026

Ore 10 Schiaparelli

Ore 11 Imane Ayiss

Ore12 Iris Van Herpen

Ore13 Georges Hobeika

Ore 14:30 Christian Dior

Ore 16 Julie de Libran

Ore 17 Rahul Mishra

Ore 18 Standing Ground

Ore 20 Ardazaei

Martedì 7 luglio 2026

Ore 10 Chanel & ore 14 Film of the show revealed (Paris time)

Ore 13:30 Alexis Mabille

Ore 14:30 Stéphane Rolland

Ore 15:30 RVDK Ronald van der Kemp

Ore 17 Germanier

Ore 18:00 e 19:00 Giorgio Armani Privé

Ore 20:00 Ashi Studio

Mercoledì 8 luglio 2026

Ore 10 Yuima Nakazato

Ore11:30 Balenciaga

Ore 12:30 Franck Sorbier

Ore 13:30 Robert Wun

Ore14:30 Elie Saab

Ore 16:00 Viktor & Rolf

Ore 17:30 Jean Paul Gaultier

Ore 18:30 Zuhair Murad

Ore 20:00 Manish Malhotra

Giovedì 9 luglio 2026

Ore 10 Celia Kritharioti

Ore 11:30 Peet Dullaert

Ore 13 Rami Al Ali

Ore 14:30 Aelis

Ore 16 Adeline André