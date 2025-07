Privacy Today va in vacanza, ma non smette di invitare alla riflessione

L’ultima puntata prima della pausa estiva di Privacy Today, un caffè con Guido Scorza che dialoga con Vittorio Colomba, ha offerto un’interessante riflessione sul rapporto tra dati personali, mercato e democrazia. Il format quindicinale dedicato ai temi della privacy, giunto alla sua terza stagione, da ESSE-CI Centro Studi, il centro studi nato nell’ambito delle attività di terza missione dello studio legale ESSE-CI Avvocati di Modena e diffuso dal think tank Dialoghi.

Nel consueto confronto tra Vittorio Colomba e Guido Scorza, attualmente componente del Collegio del Garante per la protezione dei Dati Personali (GPDP), si è discusso di come la gestione dei dati personali incida nei mercati e influenzi l’equilibrio democratico. Scorza ha sottolineato che, quando si parla di buon mercato e buona democrazia in gioco c’è sempre la libertà. Da qui l’interrogativo di Colomba: una maggiore libertà per il mercato nella gestione dei dati personali corrisponde inevitabilmente a una minore democrazia per i cittadini?

Il dialogo tra Scorza e Colomba invita a riflettere sulle sfide poste dall’era digitale, dove la privacy e protezione dei dati diventa un elemento chiave per l’economia – e quindi i mercati – e per tutelare non solo la privacy individuale, ma anche la qualità della democrazia stessa.