FiberCop premia il progetto “Mindflow” per un futuro più connesso e sostenibile

Oggi la finale del FiberCop Connecting Challenge che ha premiato il miglior progetto tra i 10 finalisti realizzati dagli studenti delle scuole superiori italiane. FiberCop, l’azienda che gestisce la più estesa rete di accesso in fibra ottica del Paese, in collaborazione con Tondo, ha premiato oggi il progetto “Mindflow” che trasforma l’apprendimento grazie a tecnologie intelligenti realizzato dal Liceo Scientifico Statale G. Peano – Monterotondo (RM), nell’ambito del concorso FiberCop Connecting Challenge.

Il concorso, lanciato durante l’anno scolastico in corso, ha stimolato i ragazzi ad immaginare scenari futuri per le connessioni broadband, integrando sviluppo, tecnologia e sostenibilità. La sfida era ambiziosa: realizzare un progetto capace di sfruttare le infrastrutture di rete per supportare tecnologie all’avanguardia come l’Internet of Things, l’Intelligenza Artificiale, il 5G e proporre soluzioni concrete in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Ma come possono queste tecnologie favorire un futuro sostenibile?

È da questa visione che è nata la proposta di FiberCop alle scuole: immaginare, attraverso un progetto originale, come le tecnologie digitali e le connessioni avanzate possano contribuire concretamente al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Ogni gruppo, composto da cinque a dieci studenti, ha scelto di approfondire una o più tematiche chiave: salute e benessere, istruzione di qualità, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili. Dopo mesi di lavoro, riflessione e creatività, tutti gli studenti hanno partecipato all’evento collegati in diretta streaming con l’Auditorium di FiberCop di Napoli. Un’esperienza interattiva e condivisa, che rappresenta in modo simbolico il cuore del contest: la connessione.

Il FiberCop Connecting Challenge si è rivelato uno straordinario laboratorio di idee, uno spazio di crescita, confronto e consapevolezza. Un’occasione che ha acceso nei ragazzi la voglia di essere protagonisti attivi della trasformazione digitale.

FiberCop, con questa iniziativa, conferma il suo impegno nella promozione di una cultura dell’innovazione sostenibile, in linea con la trasformazione digitale in atto e le sfide del nostro tempo.