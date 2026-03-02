Psicologo scolastico: oltre l’emergenza, verso una politica strutturale

La questione dello psicologo scolastico torna ciclicamente nel dibattito pubblico quasi sempre in chiave emergenziale – quando un episodio di disagio adolescenziale fa notizia, quando un fatto di cronaca riporta l’attenzione sulle fragilità giovanili – ma la realtà è che il tema non nasce dall’emergenza, riguarda la struttura stessa del sistema educativo e la capacità delle istituzioni di accompagnare lo sviluppo in una fase storica segnata da trasformazioni sociali rapide, pressione prestazionale crescente, ridefinizione dei modelli familiari e nuove vulnerabilità relazionali.

La scuola, insieme alla famiglia e alle altre istituzioni educative del territorio, resta uno dei principali contesti di sviluppo e socializzazione e, proprio perché quotidiana e universale, è spesso il primo luogo in cui difficoltà emotive, disorientamenti identitari, conflitti e segnali di disagio emergono prima che altrove.

Inserire stabilmente lo psicologo nella scuola non significa alleggerire il ruolo della famiglia o degli insegnanti, ma dotare il sistema educativo di uno strumento ulteriore di prevenzione e accompagnamento.

Non è una delega educativa né una scorciatoia, e non coincide con la trasformazione della scuola in un presidio sanitario, ma è piuttosto il riconoscimento che educare oggi significa anche saper leggere processi emotivi e relazionali complessi, sostenere transizioni evolutive delicate e costruire contesti di apprendimento psicologicamente sostenibili.

In questa prospettiva lo psicologo scolastico non svolge attività clinica in senso stretto né sostituisce i servizi sanitari territoriali, ma opera sul piano preventivo ed educativo, promuovendo competenze socio-emotive, supportando gli insegnanti nella gestione delle dinamiche di classe, contribuendo alla prevenzione della dispersione scolastica e del ritiro sociale, aiutando a orientare studenti e famiglie nei momenti critici.

Non solo sportello individuale, dunque, ma funzione sistemica di progettazione a livello di classe e di istituto, formazione dei docenti, raccordo con il territorio, facilitazione di quella comunità educante di cui spesso si parla ma che raramente viene sostenuta con strumenti adeguati.

Le meta-analisi internazionali sugli interventi socio-emotivi in ambito scolastico mostrano che programmi sistematici e integrati nella vita dell’istituto — e non interventi sporadici su singoli casi — producono effetti significativi sia sul benessere psicologico sia sul rendimento accademico: lo studio di Durlak et al. (2011), su oltre 270.000 studenti, evidenzia miglioramenti nelle competenze socio-emotive, una riduzione dei comportamenti problematici e un incremento medio dell’11% nei risultati scolastici, a conferma che la prevenzione organizzata incide anche sugli esiti educativi.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda proprio il supporto agli insegnanti.

La complessità educativa contemporanea non investe solo gli studenti e i docenti si trovano sempre più spesso a gestire fragilità emotive diffuse, conflitti relazionali, pressioni familiari e sociali crescenti senza che il sistema abbia realmente aggiornato strumenti e formazione in questa direzione.

La presenza di uno psicologo scolastico può rappresentare, oltre che un riferimento per gli studenti, un sostegno qualificato nella lettura delle situazioni, nella gestione delle dinamiche di classe, nella prevenzione del burnout e nella progettazione educativa condivisa, contribuendo a migliorare il clima scolastico complessivo e a rafforzare la qualità dell’azione educativa.

Va sottolineato che si parla di psicologo scolastico fin dagli anni ’60 e che questa presenza esiste già in molte scuole attraverso progetti inseriti nel PTOF, collaborazioni con professionisti, cooperative o associazioni del terzo settore, iniziative regionali o comunali, sportelli di ascolto finanziati autonomamente dagli istituti.

È una pratica diffusa, seppure disomogenea ed è proprio qui il nodo, la frammentazione.

Nei sistemi in cui la presenza dello psicologo è strutturalmente prevista — come in diversi Paesi del Nord Europa — il modello si basa su un rapporto stabile tra professionisti e istituti, con funzioni preventive, consulenziali e di raccordo territoriale; le linee guida dell’European Federation of Psychologists’ Associations sottolineano come l’inserimento nell’organico scolastico, e non la sola attivazione a progetto, sia associato a maggiore equità di accesso e a una presa in carico più precoce delle vulnerabilità, con ricadute misurabili anche sulla prevenzione della dispersione.

La presenza dello psicologo scolastico dipende oggi dalle risorse economiche del singolo istituto, dalla sensibilità dei dirigenti o dalla disponibilità di bandi temporanei, con il risultato di creare scuole che possono permettersi interventi continuativi e altre che ne restano prive.

È questa disomogeneità che ha portato il tema anche in Parlamento.

Nella XIX Legislatura sono state presentate diverse proposte di legge alla Camera — tra cui l’A.C. 247, l’A.C. 520 e l’A.C. 1108 — e un disegno di legge al Senato, l’A.S. 1587, tutte ancora in fase di esame.

Il dato interessante non è tanto la moltiplicazione delle iniziative legislative quanto la convergenza su alcuni punti, come il riconoscimento della funzione preventiva ed educativa della figura, la necessità di un supporto strutturato a studenti, insegnanti e famiglie, l’esigenza di superare la logica episodica degli sportelli e di garantire maggiore equità territoriale.

Le differenze tra le proposte riguardano soprattutto il modo in cui questa figura dovrebbe essere inserita.

Alcune delineano funzioni più dettagliate e un raccordo esplicito con i servizi territoriali, altre mantengono una cornice più generale lasciando maggiore autonomia alle scuole.

Divergono anche le ipotesi di introduzione, immediata o progressiva, e soprattutto la definizione delle risorse economiche, nodo decisivo perché senza sostenibilità finanziaria il rischio è di produrre una figura simbolica più che operativa.

Se affrontato con serietà, il tema dello psicologo scolastico non riguarda solo il benessere individuale degli studenti ma la qualità complessiva del sistema educativo: clima scolastico, prevenzione della dispersione, supporto agli insegnanti, rapporto scuola-famiglia, integrazione con il territorio.

La scuola, in questo senso, può essere letta come uno dei principali presìdi territoriali di prevenzione e coesione sociale, un luogo in cui le fragilità emergono precocemente ma anche uno spazio in cui possono essere accompagnate prima che diventino criticità più gravi.

Investire su competenze psicologiche strutturate non significa aggiungere un servizio accessorio, ma rafforzare la capacità del sistema educativo di svolgere fino in fondo la propria funzione pubblica, significa intervenire non solo quando il disagio esplode, ma costruire contesti in cui sviluppo, relazioni e benessere possano trovare condizioni più stabili.

Non si tratta di decidere se “serva” lo psicologo a scuola — questo è già evidente nei fatti e nelle pratiche diffuse — ma di stabilire se lo consideriamo una funzione essenziale del sistema educativo o un supporto opzionale.

La distanza tra queste due posizioni non è solo tecnica, ma anche politica, e riguarda l’idea di scuola che vogliamo sostenere nei prossimi anni.

