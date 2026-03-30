Non solo contenuti: cosa ci sta davvero dicendo il processo a Meta

L’esperienza digitale non è semplicemente uno spazio che abitiamo, ma, in un certo senso, è un ambiente che ci organizza, non solo nei contenuti che ci propone, ma nel modo in cui ci trattiene, ci orienta, e ci restituisce a noi stessi.

Il recente caso giudiziario negli Stati Uniti, in cui una giuria di Los Angeles ha ritenuto Meta e Google responsabili per i danni psicologici subiti da una ragazza che utilizzava intensamente Instagram e YouTube fin dall’infanzia, costringe a prendere sul serio proprio questa intuizione.

Il punto non è tanto il risarcimento economico (qualche milione di dollari tra danni compensativi e punitivi) quanto il principio che viene affermato.

Per la prima volta in modo così netto, la responsabilità non viene ricondotta ai contenuti, ma al funzionamento stesso delle piattaforme.

Durante il processo, l’accusa ha sostenuto che alcuni meccanismi, come lo scorrimento infinito, l’autoplay, le notifiche progettate per riattivare l’utente e i sistemi di raccomandazione, non siano elementi accessori, ma parte di una progettazione orientata a trattenere l’utente il più a lungo possibile, anche quando questo entra in conflitto con il suo benessere.

La giuria ha ritenuto che questa progettazione abbia avuto un ruolo concreto nel peggioramento delle condizioni psicologiche della ragazza, riconoscendo quindi una forma di negligenza.

È un passaggio importante, perché sposta il piano della discussione, non più soltanto su ciò che circola nelle piattaforme, ma sul modo in cui queste vengono costruite e sugli effetti che producono nel tempo.

Già qualche anno fa, in forma divulgativa, il documentario “The Social Dilemma”, distribuito da Netflix, aveva mostrato come il modello economico dei social network si fondi sull’attenzione: più tempo trascorriamo online, più dati produciamo, più diventiamo prevedibili, più aumenta il valore economico della nostra permanenza e per questo, il centro non è tanto ciò che vediamo, ma quanto a lungo restiamo.

Gli algoritmi che regolano questi ambienti non agiscono con intenzionalità nel senso umano del termine, ma apprendono da pattern di comportamento; quindi, selezionano quali contenuti trattengono di più, quali generano interazione, quali attivano risposte emotive più intense.

La letteratura scientifica più recente mostra come questo tipo di ottimizzazione tenda a privilegiare contenuti ad alta intensità emotiva, perché sono quelli che funzionano meglio nel mantenere l’attenzione.

A questo si aggiungono dati di studi longitudinali su larga scala (tra cui ricerche pubblicate su JAMA Pediatrics e report del World Health Organization) che evidenziano una correlazione tra uso intensivo dei social e aumento dei livelli di ansia, sintomi depressivi e disturbi del sonno, soprattutto negli adolescenti.

Le associazioni non sono lineari né univoche, ma mostrano pattern ricorrenti: un uso passivo e prolungato è più spesso associato a esiti negativi, mentre emergono differenze significative per genere, con le ragazze più esposte a insoddisfazione corporea e internalizzazione del disagio, e per età, con una maggiore vulnerabilità nelle fasi più precoci dello sviluppo.

A questo punto, però, fermarsi qui sarebbe riduttivo.

La sofferenza psicologica, soprattutto in età evolutiva, non nasce mai da un solo fattore.

Esistono vulnerabilità individuali, contesti familiari e sociali, e modelli culturali che incidono profondamente e in questo quadro, i social non rappresentano una causa unica, ma un ambiente che può amplificare dinamiche già presenti, rendendole più frequenti, più intense e più persistenti.

Anche sul piano clinico, la questione resta complessa, poiché parlare di “dipendenza da social” è, in senso stretto, improprio.

Nei manuali diagnostici, infatti, non esiste una categoria specifica, sebbene la ricerca scientifica abbia ormai consolidato il concetto di uso problematico dei social, caratterizzato da perdita di controllo, interferenza con la vita quotidiana e associazioni con ansia, depressione e insoddisfazione corporea, soprattutto tra gli adolescenti.

Non è una dipendenza formalmente riconosciuta, ma in molti casi si comporta come tale.

Il processo americano ci permette di entrare esattamente in questa zona grigia non solo chiedendoci in che modo e se i social “causino” automaticamente un disturbo, ma portandoci piuttosto a riconoscere che, in presenza di determinate condizioni, il modo in cui sono progettati può contribuire in maniera significativa al suo sviluppo o al suo aggravamento.

A questo punto, la questione diviene meno tecnica e più difficile da ignorare, perchè continuiamo a pensare gli utenti come pienamente liberi, mentre li osserviamo agire all’interno di ambienti progettati per orientarne il comportamento.

Non si tratta di negare la responsabilità individuale, ma di riconoscere che questa responsabilità si esercita dentro contesti che non sono neutri.

Nella complessità, è possibile intervenire? Probabilmente sì, ma senza scorciatoie.

Non attraverso divieti simbolici, né attraverso una demonizzazione della tecnologia che finisce per essere sterile, piuttosto, aprendo una riflessione sulla responsabilità progettuale delle piattaforme, investendo seriamente in educazione ai media e, allo stesso tempo, riconoscendo che l’esperienza digitale influenza il modo in cui pensiamo, scegliamo, restiamo.

Il punto non è stabilire se sia colpa dei social o degli individui, ma riconoscere che continuiamo a parlare di libertà senza fare fino in fondo i conti con gli ambienti che la modellano.

E’ proprio in questo spazio, ancora poco esplorato, che questa vicenda, più che offrire risposte, costringe a fermarsi e a pensare.