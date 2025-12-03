Fondazione Intesa Sanpaolo: assegnate le borse di studio umanistiche e i premi per le tesi sulla disabilità

La Fondazione Intesa Sanpaolo ha consegnato le borse di studio per i dottorati in discipline umanistiche e premiato le migliori tesi sulla disabilità. Stanziati 375 mila euro per i dottorati e 18 mila euro per le tesi magistrali

La Fondazione Intesa Sanpaolo ha consegnato alle Gallerie d’Italia – Milano le borse di studio dedicate ai dottorati in discipline umanistiche, iniziativa attiva da nove anni. Per l’edizione 2025 sono state assegnate cinque borse alle Università di Chieti–Pescara, Basilicata, Verona, Palermo e Foggia, per un totale di 375 mila euro. I progetti triennali selezionati mirano a valorizzare il patrimonio culturale italiano, con focus su temi come linguaggi contemporanei, cyberbullismo, inclusione sociale, nuovi modelli formativi e tutela del patrimonio artistico.

Nel contesto della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Fondazione ha inoltre assegnato sei premi alle migliori tesi di laurea magistrale, per un valore complessivo di 18 mila euro. Gli studi premiati affrontano la disabilità nei suoi aspetti comunicativi, lavorativi, biomedici ed educativi, con elaborati provenienti dalle Università di Roma “La Sapienza”, Modena e Reggio Emilia, Padova, Catania e Urbino.

Le tesi premiate provengono da diverse università italiane:

Università di Roma “La Sapienza” – Vanessa Casu

La narrazione della disabilità nei media: tra rappresentazioni mainstream e autorappresentazioni

Un’analisi sul modo in cui i media costruiscono la rappresentazione della disabilità e sulle forme di autorappresentazione emergenti.

Università di Roma “La Sapienza” – Valentina Quaranta

Verso un mondo professionale accessibile: studio sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità

Un’indagine sulle barriere e le opportunità per migliorare l’accesso al lavoro.

Università di Modena e Reggio Emilia – Matteo D’Ettorre

L’ottava parola della Costituzione: lavoro. L’accesso a questo diritto per le persone con disabilità

Un approfondimento sul diritto al lavoro e sulle politiche che ne influenzano l’efficacia.

Università di Padova – Aurora Scarpa

L’inclusione lavorativa delle persone con disabilità: barriere e sviluppi

Un’analisi psicologica sui fattori che ostacolano o favoriscono l’inserimento professionale.

Università di Catania – Francesca Di Stefano

Recitando le emozioni: la teatro-terapia come strumento di sviluppo nelle Terapia Occupazionale

Una ricerca sul ruolo della teatro-terapia come strumento di supporto e crescita personale.

Università di Urbino “Carlo Bo” – Sara Moscaritolo

Il disagio come evento critico

Uno studio educativo che analizza il disagio come momento di trasformazione e riflessione.

Durante l’evento, la Fondazione ha illustrato il proprio impegno complessivo, che dal 2008 ammonta a oltre 35,8 milioni di euro destinati al welfare, al diritto allo studio e alla solidarietà. Di questi, circa 11 milioni sono stati riservati al sostegno universitario. Nel 2025 sono stati deliberati circa 800 mila euro per 21 progetti dedicati all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Il presidente Roberto Cereda ha ribadito l’importanza della ricerca accademica e dell’inclusione, affermando: “La Fondazione Intesa Sanpaolo, ente filantropico del Gruppo impegnato dal 2008 nel diritto allo studio e nel sostegno alle fragilità, ribadisce nella Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità la centralità dell’inclusione nelle proprie iniziative. Il premio dedicato alle migliori tesi di laurea sulla disabilità rappresenta un passaggio strategico di questo impegno”.