UniCredit Foundation mette a disposizione oltre 4 milioni di euro per sostenere i giovani talenti e la ricerca

UniCredit Foundation rinnova il proprio impegno verso l’istruzione e i giovani talenti, annunciando un nuovo piano di borse di studio e finanziamenti per la ricerca dal valore complessivo di oltre 4 milioni di euro per il 2024.

In linea con la strategia annuale, l’ultima tranche, pari a 1,4 milioni di euro, si inserisce in un piano pluriennale che prevede investimenti totali per 30 milioni di euro finalizzati a combattere la povertà educativa nei Paesi europei in cui UniCredit opera.

L’iniziativa mira a rafforzare il legame tra il mondo accademico e le opportunità formative, con un focus particolare sui settori economico-finanziari e su progetti interdisciplinari dedicati alle tematiche educative. La Fondazione lavora quotidianamente per contrastare la dispersione scolastica, facilitare la transizione scuola-lavoro, promuovere l’accesso all’università e sostenere la ricerca per i giovani europei.

Opportunità per giovani studenti e ricercatori

La nuova tranche prevede finanziamenti distribuiti attraverso tre bandi di concorso e due collaborazioni accademiche, con un totale di 37 borse di studio e ricerca assegnate su base meritocratica. A queste si aggiungono tre progetti di ricerca specifici incentrati sull’istruzione. Le iniziative, rivolte a giovani laureati e ricercatori di tutta Europa, puntano a sostenere la specializzazione internazionale e il “rientro dei cervelli”, favorendo una crescita sostenibile nei Paesi di UniCredit.

L’ultimo rapporto della Fondazione Nord Est evidenzia un aumento significativo della “fuga di cervelli” tra i giovani laureati italiani, con oltre il 40% che sceglie di emigrare. Tra il 2011 e il 2023, il valore del capitale umano perso dall’Italia è stimato in 134 miliardi di euro, con una media di 8,4 miliardi l’anno negli ultimi due anni.

Ecco i principali programmi attivati da UniCredit Foundation:

Borse di ricerca

Multidisciplinary Education Research Grant (1ª edizione): un finanziamento di 250.000 euro per un progetto di ricerca multidisciplinare in ambito educativo. Scadenza: 31 marzo 2025.

(1ª edizione): un finanziamento di 250.000 euro per un progetto di ricerca multidisciplinare in ambito educativo. Scadenza: 31 marzo 2025. Education Research Grant (3ª edizione): due progetti incentrati sul miglioramento dell’istruzione, con un budget totale di 400.000 euro. Scadenza: 1° aprile 2025.

(3ª edizione): due progetti incentrati sul miglioramento dell’istruzione, con un budget totale di 400.000 euro. Scadenza: 1° aprile 2025. Marco Fanno PhD Research Grant (3ª edizione): due borse del valore di 80.000 euro destinate a dipartimenti di economia e finanza in università italiane. Scadenza: 15 marzo 2025.

(3ª edizione): due borse del valore di 80.000 euro destinate a dipartimenti di economia e finanza in università italiane. Scadenza: 15 marzo 2025. Best Paper Award on Gender Economics (15ª edizione): premi da 5.000 euro per due paper su economia di genere e istruzione. Scadenza: 15 maggio 2025.

Collaborazioni accademiche

Master Scholarship Program (15ª edizione): otto borse per un anno accademico presso università prestigiose, come Bocconi, LSE e Oxford, per un totale di 300.000 euro.

(15ª edizione): otto borse per un anno accademico presso università prestigiose, come Bocconi, LSE e Oxford, per un totale di 300.000 euro. US PhD Giovannini Scholarship (14ª edizione): cinque borse per dottorati biennali presso università americane come Harvard, MIT e Stanford, con un finanziamento complessivo di 325.000 euro.

Iniziative per i dipendenti

Summer School Scholarships (11ª edizione): 20 borse per corsi estivi in discipline economiche e finanziarie presso istituti rinomati, con un budget di 70.000 euro. Scadenza: 15 marzo 2025.

Una dichiarazione di impegno verso l’istruzione

“L’istruzione è uno degli strumenti più potenti per favorire lo sviluppo e la crescita di ogni individuo ed è fondamentale per realizzare le proprie ambizioni. UniCredit Foundation è orgogliosa di sostenere i giovani nel loro percorso dalla scuola all’università fino all’ingresso nel mondo del lavoro, aiutandoli ad acquisire quelle competenze e conoscenze necessarie per favorire, a loro volta, il progresso delle comunità in cui vivono. Questo investimento senza precedenti del valore di oltre €4 milioni in un solo anno permetterà a UniCredit Foundation di sostenere lo sviluppo dell’Europa, dando alle nuove generazioni le leve per contribuire a costruire un futuro migliore per tutti”, ha dichiarato Andrea Orcel, CEO di UniCredit e Presidente di UniCredit Foundation.

Grazie a collaborazioni con oltre 50 università di prestigio e a un network accademico consolidato in 20 anni, UniCredit Foundation ha già raggiunto oltre 10.000 giovani in Europa, contribuendo a contrastare le disuguaglianze educative e sociali.

Per maggiori dettagli sui bandi e le modalità di candidatura, è possibile visitare il sito ufficiale di UniCredit Foundation.