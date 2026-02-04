Accordo valido per tutto il 2026: al centro l’eredità dei Giochi, lo sviluppo locale e il ruolo di Cortina come laboratorio di innovazione e impatto sociale

Banca Ifis ha siglato una partnership con Fondazione Cortina che accompagnerà l’intero anno olimpico e paralimpico 2026, andando oltre l’evento sportivo per concentrarsi sull’eredità che i Giochi di Milano Cortina lasceranno al territorio. La collaborazione prende avvio alla vigilia delle Olimpiadi Invernali e proseguirà per tutto l’anno, con l’obiettivo dichiarato di sostenere lo sviluppo locale in una prospettiva di lungo periodo.

Alla base dell’accordo c’è una visione condivisa che punta a “sostenere il territorio in una prospettiva di lungo periodo, capitalizzando l’eredità dei Giochi e valorizzando il ruolo di Cortina d’Ampezzo come laboratorio di sviluppo, innovazione e impatto sociale positivo per le comunità locali”. Un impegno che guarda oltre il 2026, concentrandosi sui mesi successivi ai Giochi, quando sarà fondamentale trasformare investimenti e infrastrutture in opportunità durature.

Per Banca Ifis, istituto specializzato nel credito alle piccole e medie imprese italiane, il sostegno a Fondazione Cortina ha una duplice valenza. Da un lato, le radici profonde in Veneto, territorio in cui la banca ha costruito le basi del proprio sviluppo su scala nazionale; dall’altro, un impegno strutturato nel mondo dello sport. Banca Ifis è infatti la prima banca italiana ad aver creato una divisione interamente dedicata allo sport system, Ifis sport, focalizzata sul finanziamento del settore e sul sostegno di progetti sociali, in particolare a favore dei più giovani.

La partnership si inserisce così in un rapporto fortemente radicato nel territorio, con l’obiettivo di valorizzare l’impatto positivo generato dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Un binomio che unisce sport, comunità e sviluppo locale, coerente con la missione che Fondazione Cortina porta avanti fin dalla sua nascita.

La collaborazione si concretizzerà anche attraverso una serie di eventi dedicati al racconto dei luoghi dei Giochi e delle loro prospettive future. Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 18 febbraio, nel pieno svolgimento delle Olimpiadi, presso la Cortina Dolomiti Lounge, spazio di rappresentanza e relazione della Fondazione nel cuore di Cortina d’Ampezzo. L’incontro, intitolato “Valori in campo”, vedrà il confronto pubblico tra Stefano Longo, Presidente di Fondazione Cortina, Raffaele Zingone, Condirettore Generale di Banca Ifis, e Kristian Ghedina, ex campione di sci alpino. Al centro del dialogo, le infrastrutture olimpiche e l’heritage che i Giochi lasceranno alla località. L’evento, riservato a un pubblico su invito, sarà successivamente trasmesso sulla piattaforma DAZN Italia.

“Desidero ringraziare Banca Ifis per aver scelto di sostenere il nostro territorio nel periodo successivo ai Giochi, nei mesi cruciali in cui si valuteranno i risultati raggiunti e trasformarli in eredità positiva”, ha dichiarato Stefano Longo, sottolineando come i grandi eventi possano “generare opportunità durature” se accompagnati da una visione condivisa.

Dello stesso avviso Raffaele Zingone, condirettore generale di Banca Ifis: “I Giochi olimpici rappresentano una occasione unica di sviluppo, economico e sociale, per questo territorio”, aggiungendo che la manifestazione costituisce “un volàno senza precedenti per l’economia del territorio”.

Nel corso del 2026, la partnership si svilupperà ulteriormente attraverso nuove iniziative condivise, rafforzando il legame tra sport, comunità e sviluppo territoriale, con l’obiettivo di rendere l’eredità di Milano Cortina 2026 un patrimonio concreto e duraturo per Cortina d’Ampezzo e il suo territorio.