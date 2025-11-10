Beni comuni

BPER Bene Comune alla 42ª assemblea nazionale ANCI

di redazione
10 Novembre 2025

BPER partecipa alla 42ª assemblea annuale dell’ANCI, l’associazione nazionale dei Comuni italiani, il principale appuntamento nazionale dedicato a sindaci, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni per discutere le sfide e le prospettive dei Comuni, in programma a BolognaFiere dal 12 al 14 novembre 2025. Il tema di quest’anno, “Insieme per il bene comune”, trova piena sintonia con gli obiettivi di BPER Bene Comune, l’insieme di iniziative, servizi e progetti che la Banca dedica al Terzo Settore, alla Pubblica Amministrazione e all’economia sociale.

Nell’ambito della manifestazione, BPER sarà presente con uno stand dedicato a BPER Bene Comune e in particolare all’iniziativa BPER Civic Hub, il nuovo spazio digitale gratuito volto a diffondere competenze e buone pratiche di collaborazione tra settore pubblico e privato sociale.

L’Hub, infatti, è stato ideato da BPER proprio per favorire la crescita di una cultura condivisa sui temi della co-programmazione, co-progettazione e amministrazione condivisa. «Il progetto nasce nel solco della rilevazione dei bisogni emersi durante le dieci tappe del Piano di ascolto del Terzo Settore realizzato da BPER Bene Comune nell’autunno 2024 – commenta Daniele Pedrazzi, Responsabile di BPER Bene Comune. Creare alleanze e reti, far evolvere il rapporto con la Pubblica Amministrazione, creare competenze innovative sono alcuni tra i principali temi emersi. Evidenze che stanno ispirando il tratto distintivo con il quale BPER Bene Comune intende porsi sui territori e nelle comunità locali, basato su una logica co-progettativa e collaborativa, nella convinzione dell’importanza di agire un ruolo attivo per la promozione del bene comune».

 

Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Ernesto Furstenberg Fassio Presidente di Banca Ifis Finanza

Banca Ifis: utile di 472 milioni nei primi nove mesi. Confermate le sinergie con Illimity

di redazione

Giorgia Meloni Ambiente

Meloni torna a chiedere la revisione della tassazione sul carbonio

di redazione

Economia

Intesa Sanpaolo sostiene con 30 milioni di euro l’espansione internazionale di Stefano Ricci S.p.A.

di redazione

Terzo Settore

Fondazione Cariplo conferma per il 2026 oltre 215 milioni di euro di impegno filantropico

di redazione

Tutti i post

Gli Stati Generali è anche piattaforma di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.