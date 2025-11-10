BPER Bene Comune alla 42ª assemblea nazionale ANCI

BPER partecipa alla 42ª assemblea annuale dell’ANCI, l’associazione nazionale dei Comuni italiani, il principale appuntamento nazionale dedicato a sindaci, amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni per discutere le sfide e le prospettive dei Comuni, in programma a BolognaFiere dal 12 al 14 novembre 2025. Il tema di quest’anno, “Insieme per il bene comune”, trova piena sintonia con gli obiettivi di BPER Bene Comune, l’insieme di iniziative, servizi e progetti che la Banca dedica al Terzo Settore, alla Pubblica Amministrazione e all’economia sociale.

Nell’ambito della manifestazione, BPER sarà presente con uno stand dedicato a BPER Bene Comune e in particolare all’iniziativa BPER Civic Hub, il nuovo spazio digitale gratuito volto a diffondere competenze e buone pratiche di collaborazione tra settore pubblico e privato sociale.

L’Hub, infatti, è stato ideato da BPER proprio per favorire la crescita di una cultura condivisa sui temi della co-programmazione, co-progettazione e amministrazione condivisa. «Il progetto nasce nel solco della rilevazione dei bisogni emersi durante le dieci tappe del Piano di ascolto del Terzo Settore realizzato da BPER Bene Comune nell’autunno 2024 – commenta Daniele Pedrazzi, Responsabile di BPER Bene Comune. Creare alleanze e reti, far evolvere il rapporto con la Pubblica Amministrazione, creare competenze innovative sono alcuni tra i principali temi emersi. Evidenze che stanno ispirando il tratto distintivo con il quale BPER Bene Comune intende porsi sui territori e nelle comunità locali, basato su una logica co-progettativa e collaborativa, nella convinzione dell’importanza di agire un ruolo attivo per la promozione del bene comune».