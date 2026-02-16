È stata la città di Livorno la quinta ed ultima tappa del roadshow “FiberCop per lo sviluppo dei territori”, organizzato da ANCIcomunicare con il patrocinio dell’ANCI e il contributo tecnico di FiberCop, gestore dell’infrastruttura più estesa e capillare del Paese con circa 27 milioni di chilometri di fibra ottica posati su tutto il territorio nazionale.

Il roadshow è stata un’importante occasione di confronto tecnico sulle metodologie più avanzate e sostenibili per la realizzazione delle infrastrutture digitali. Particolare attenzione è stata dedicata alle tecniche di scavo a sezione ridotta, come la microtrincea, che consentono di ridurre tempi e costi degli interventi e aumentare l’efficienza delle attività di ripristino del manto stradale, nel rispetto della sicurezza e della tutela del territorio.

La tappa di oggi è stata aperta dai saluti istituzionali di Michele Magnani, assessore all’Innovazione e alla Transizione digitale del Comune di Livorno e gli interventi di FiberCop con Francesca Petriacci, Responsabile Operations Area Centro e Angela Gargani, Public Affairs Director. «Le infrastrutture digitali sono fondamentali per la competitività economica, l’inclusione sociale e il miglioramento dei servizi pubblici. Per garantire l’inclusività stiamo inoltre affrontando la questione del superamento del divario digitale nelle diverse aree della città. Nelle Smart City, come Livorno, la fibra ottica abilita soluzioni avanzate per la gestione del traffico, l’illuminazione intelligente, il monitoraggio ambientale e la videosorveglianza», ha dichiarato Magnani. «La digitalizzazione dei processi amministrativi, insieme allo sviluppo dello smart working, contribuisce a una maggiore efficienza della PA e a d una riduzione dell’impatto ambientale, migliorando complessivamente la qualità della vita dei cittadini».