Il nuovo Ufficio Africa della FIFA in Marocco: il calcio come motore di coesione sociale e sviluppo continentale

Il nuovo Ufficio Africa della FIFA è stato ufficialmente inaugurato presso il complesso Mohammed VI di calcio a Salé, in Marocco, nel corso di una cerimonia presieduta dal presidente della FIFA, Gianni Infantino.

All’evento hanno partecipato anche il presidente della Confederazione Africana di Calcio (CAF), Patrice Motsepe, il presidente della Federazione Reale Marocchina di Calcio (FRMF), Fouzi Lekjaa, e numerose personalità del mondo sportivo e istituzionale.

“È un momento storico, una giornata di festa e di gioia che sarà ricordata per sempre nella storia della FIFA, del calcio africano, del Marocco e del mondo intero”, ha dichiarato Gianni Infantino. Ha poi sottolineato come questa inaugurazione coincida simbolicamente con le celebrazioni della Festa del Trono, e ha lodato il complesso Mohammed VI definendolo “un’infrastruttura incredibile e magnifica”.

Infantino ha espresso la sua gratitudine per il forte impulso dato allo sviluppo dello sport nel continente, evidenziando come la visione del Regno per promuovere il calcio sia “unica”. Il nuovo ufficio, ha detto, non sarà soltanto una sede regionale, ma un vero e proprio centro nevralgico globale, destinato ad avere un impatto significativo sulla pratica del calcio in tutto il mondo.

Ha inoltre ricordato che il Marocco ospiterà nei prossimi anni importanti eventi sportivi, tra cui la Coppa d’Africa 2025, cinque edizioni consecutive del Mondiale femminile U17 e, soprattutto, il Mondiale 2030 che sarà co-organizzato con Spagna e Portogallo. “Il mondo si unirà qui in Marocco”, ha affermato con entusiasmo.

Il presidente della CAF, Patrice Motsepe, ha a sua volta elogiato la scelta del Marocco come sede dell’Ufficio Africa della FIFA, sottolineando che “non si poteva trovare un luogo migliore”.

Questo evento non rappresenta solo un importante passo istituzionale: è anche la dimostrazione concreta di come lo sport, e in particolare il calcio, possa essere un elemento fondamentale per la costruzione di una società più coesa, inclusiva e solidale. La promozione dello sport, infatti, non è fine a sé stessa: è un veicolo potente di sviluppo dello spirito di gruppo, di rispetto reciproco e di promozione sociale.

Il calcio, con la sua forza aggregante, contribuisce alla creazione di una cultura del dialogo, dell’integrazione e della cooperazione tra i popoli, valori oggi più che mai necessari. Lo dimostrano, anche in Italia le tante squadre giovanili, dove giocano ragazze e ragazzi con origini diverse. Il calcio è fattore unificante della società

L’accordo per l’istituzione della sede FIFA in Marocco è stato firmato lo scorso dicembre a Marrakech, in occasione dei CAF Awards 2024, dal Capo del Governo marocchino Aziz Akhannouch, dal presidente della FIFA Gianni Infantino e dal presidente della FRMF Fouzi Lekjaa.