Allianz assicuratore ufficiale di Milano-Cortina 2026

In uno scenario globale sempre più frammentato, lo sport continua a rappresentare uno spazio di dialogo universale. È in questo contesto che si inserisce l’impegno di Allianz, Assicuratore Ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, con l’obiettivo di contribuire a unire persone, comunità e nazioni attraverso una competizione pacifica e condivisa.

Allianz accompagna atleti provenienti da tutto il mondo non solo nella preparazione alle gare, ma anche nella costruzione del proprio futuro oltre l’esperienza olimpica. Un supporto che si traduce in iniziative concrete di mentoring, educazione finanziaria e sviluppo della carriera, attraverso programmi come Buddy Program e MoveNow. Il Team Allianz conta oggi 120 atleti e para-atleti di 33 Paesi, di cui 38 impegnati nelle discipline invernali.

«Allianz è orgogliosa di collaborare nuovamente con i Movimenti Olimpico e Paralimpico per dare vita ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026», ha dichiarato Oliver Bäte, ceoAllianz SE. «Il nostro supporto è pensato per amplificare lo spirito olimpico oltre i confini sportivi, ispirando le persone in tutto il mondo».

La sicurezza come pilastro dello sport

Il contributo di Allianz inizia molto prima dell’accensione del braciere olimpico. In collaborazione con il Comitato Organizzatore e il Comitato Olimpico Internazionale, il Gruppo ha sviluppato soluzioni assicurative su misura per affrontare la complessità di un evento diffuso tra Milano, le Dolomiti e le Alpi, coprendo rischi legati a proprietà, responsabilità, cyber security e viaggi.

Allianz è inoltre protagonista nel miglioramento attivo della sicurezza sportiva. Dal 2025 collabora con l’Associazione Tedesca di Bob e Slittino per innalzare gli standard di questo sport ad alta velocità. Il lancio dell’Allianz Safety Sled, già utilizzato ai Campionati Mondiali 2025, rappresenta un’innovazione concreta: il bob apripista analizza ghiaccio e pista, fornendo dati utili ai piloti prima della discesa.

Inclusione e Movimento Paralimpico: 20 anni di impegno

Il 2026 segna anche il ventesimo anniversario della partnership tra Allianz e il Movimento Paralimpico. Un legame che si riflette nel coinvolgimento diretto nel Viaggio della Fiamma Paralimpica, che vedrà 200 tedofori della community Allianz portare la Fiamma fino alla Cerimonia di apertura del 6 marzo 2026.

Nel corso di due decenni, Allianz ha contribuito ad aumentare visibilità, professionalità e inclusione nello sport paralimpico, rafforzando la convinzione che lo sport appartenga a tutti.

L’Italia al centro

In qualità di Paese ospitante, l’Italia riveste un ruolo chiave. Allianz Italia sostiene Team Italia e gli atleti paralimpici con un ampio programma di comunicazione e attivazioni sul territorio.

«Questi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ci riempiono di gioia», ha commentato Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz Italia. Un impegno che guarda oltre il 2026, grazie anche alla Fondazione Allianz UMANA MENTE, per costruire un’eredità duratura di inclusione, sport e opportunità per le nuove generazioni.