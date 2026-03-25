Sparkle porta i modelli Claude di Anthropic in Europa via Amazon

Sparkle sigla un accordo strategico con Anthropic per la rivendita in Europa dei modelli di intelligenza artificiale Claude tramite Amazon Web Services (AWS) Bedrock, piattaforma gestita per lo sviluppo di applicazioni di IA generativa.

Claude rappresenta la famiglia di modelli linguistici avanzati di Anthropic, progettata per contesti enterprise e caratterizzata da capacità evolute di ragionamento, analisi visiva, sviluppo software ed elaborazione multilingue. I modelli si distinguono per elevate prestazioni e un forte orientamento alla sicurezza e all’uso responsabile dell’intelligenza artificiale.

Grazie all’intesa, Sparkle metterà a disposizione di imprese e istituzioni europee l’accesso a Claude attraverso Amazon Bedrock, semplificando l’integrazione di soluzioni di IA nei sistemi IT aziendali. Le applicazioni spaziano dalla creazione di assistenti intelligenti all’automazione dell’analisi documentale, fino al miglioramento della customer experience e all’ottimizzazione dei processi operativi.

Partner ufficiale AWS, Sparkle rafforza così il proprio posizionamento come abilitatore tecnologico per la trasformazione digitale, ampliando il portafoglio di servizi cloud e di intelligenza artificiale. L’offerta si integra con le soluzioni proprietarie dell’azienda, tra cui Cloud Connect per connessioni private ai cloud pubblici, SD-WAN per reti sicure e ottimizzate e Quantum Safe Interconnect, già disponibile su AWS Marketplace, per infrastrutture resilienti e “future-proof”.

“L’intelligenza artificiale sta diventando un fattore strategico abilitante per le organizzazioni in ogni settore”, ha dichiarato Annalisa Bonatti, Vice President Enterprise di Sparkle. “Integrando i modelli Claude di Anthropic tramite Amazon Bedrock, ampliamo la nostra capacità di supportare i clienti con infrastrutture digitali end-to-end, accelerando l’adozione di soluzioni di IA generativa sicure e scalabili”.

Con questa iniziativa, Sparkle consolida il proprio ruolo nel mercato globale delle infrastrutture digitali, puntando su un’integrazione sempre più stretta tra connettività, cloud e intelligenza artificiale.