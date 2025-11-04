FiberCop e FMC GlobalSat/MTN insieme per lo sviluppo di reti ibride terrestri-satellitari in Italia

FiberCop e FMC GlobalSat siglano una partnership strategica per sviluppare reti ibride fibra-satellite e portare connettività veloce nelle aree remote d’Italia

FiberCop e FMC GlobalSat/MTN hanno siglato una partnership strategica per offrire connettività ad alta velocità in tutto il Paese, abilitando servizi di backhaul e di ultimo miglio ad alte prestazioni grazie all’integrazione tra backhaul satellitare e accesso in fibra nelle aree più remote.

L’accordo, annunciato a Roma e Fort Lauderdale il 4 novembre 2025, punta a sviluppare soluzioni ibride all’avanguardia basate su rete terrestre e satellitare, con l’obiettivo di garantire una connettività stabile anche nei territori più isolati. Si tratta di una delle prime architetture al mondo costruite su reti satellitari in orbita terrestre bassa (LEO).

Le due aziende hanno già completato con successo i test di una rete ibrida che integra i servizi satellitari LEO con l’infrastruttura terrestre, combinando l’accesso in fibra con il backhauling satellitare. L’architettura, completamente integrata, è stata implementata in un ambiente di rete terrestre utilizzando il protocollo Layer 2+PPPoE.

“È stato un momento straordinario assistere al primo trasferimento dati su un’architettura ibrida terrestre-satellite, che combina l’accesso in fibra ottica con il backhaul satellitare”, ha commentato Alma Fazzolari, director of strategic governance di FiberCop. “Eravamo consapevoli di star vivendo, tutti insieme e con un forte spirito di squadra, una pietra miliare storica per il futuro delle telecomunicazioni. Questa iniziativa conferma il ruolo di FiberCop come operatore tecnologico nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia nel campo della connettività. L’integrazione tra accesso in fibra e backhaul satellitare rappresenta un’evoluzione strategica della nostra infrastruttura, che ci consente di estendere la copertura ultrabroadband anche nelle aree più complesse dal punto di vista logistico e territoriale.”

Il progetto crea una piattaforma in grado di estendere e accelerare l’accesso alla banda larga ad alta velocità nei piccoli centri remoti d’Italia, dove è ancora difficile realizzare reti completamente terrestri.

“Questo progetto segna un momento cruciale sia per FiberCop che per FMC GlobalSat/MTN, ma soprattutto per la connettività digitale e l’accesso in Italia”, ha dichiarato Emmanuel Cotrel, CEO di FMC GlobalSat/MTN. “Grazie alla potenza delle nostre reti satellitari LEO e all’eccellenza dell’infrastruttura in fibra di FiberCop, le comunità del Paese non saranno più ostacolate dai costi o dalle difficoltà fisiche legate alla posa della fibra in territori remoti.”

La partnership unisce due realtà leader nella connettività terrestre e satellitare.

FiberCop gestisce l’infrastruttura di rete digitale più avanzata e capillare d’Italia: con 26 milioni di chilometri di fibra già posati – una distanza pari a più di 600 volte la circonferenza della Terra – e una copertura a banda ultralarga che raggiunge oltre il 96% delle linee attive, garantisce connettività ad alte prestazioni a milioni di utenti. La rete FTTH (Fiber to the Home) copre circa il 40% delle unità immobiliari nazionali, offrendo velocità e affidabilità a famiglie e imprese. Con 14 milioni di linee attive (dati di luglio 2025), FiberCop è il leader italiano nell’accesso fisso a banda larga.

FMC GlobalSat/MTN, operatore di rete di livello mondiale con oltre 40 anni di esperienza, è specializzato nel collegare operazioni globali con soluzioni ad alta velocità, sicure e affidabili. La sua architettura multi-network garantisce connettività resiliente e completamente gestita per sistemi critici e team remoti nei settori marittimo, energetico, governativo e aziendale. Con sede in Florida e uffici in Europa, Medio Oriente e Sud America, l’azienda è pioniera nella fornitura di soluzioni di connettività convergente su scala globale.