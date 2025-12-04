Quando il cloud incontra la fibra: accordo tra FiberCop e Microsoft Italia

FiberCop e Microsoft Italia uniscono rete in fibra ed edge cloud per creare un’infrastruttura moderna, sicura e a bassa latenza, grazie a Microsoft Azure Local e a un ecosistema nazionale distribuito.

FiberCop e Microsoft Italia siglano un’intesa strategica per portare la potenza del cloud e dell’intelligenza artificiale più vicino alle aziende del Paese, integrando l’infrastruttura di rete ed edge di FiberCop con Microsoft Azure Local. L’accordo si inserisce nel più ampio quadro di collaborazione tra FiberCop e Microsoft, che vantano una cooperazione di lunga data su progetti strategici di AI agentica e servizi cloud all’avanguardia.

L’edge cloud è un modello IT che porta l’elaborazione del cloud più vicino a dove i dati vengono generati e utilizzati, all’estremità (edge) della rete. Questo riduce la latenza e la necessità di trasferire grandi quantità di dati al data center centrale, consentendo tempi di risposta più rapidi e un’elaborazione in tempo reale. I vantaggi principali includono prestazioni più veloci, larghezza di banda ottimizzata e maggiore sicurezza. L’iniziativa lanciata da FiberCop e Microsoft punta a offrire servizi cloud e di intelligenza artificiale innovativi e sicuri, a bassa latenza e nel pieno rispetto della sovranità dei dati, rispondendo alle esigenze delle imprese e della pubblica amministrazione.

FiberCop porta con sé un patrimonio imponente: 27 milioni di chilometri di fibra ottica e oltre 10.500 centrali diffuse lungo la penisola. Microsoft, dall’altra parte, mette in campo la sua esperienza globale nel cloud e nell’AI, con Azure Local come protagonista. L’obiettivo è chiaro: portare il calcolo e i servizi intelligenti più vicino possibile a imprese, istituzioni e cittadini, facendo dell’edge cloud un’alleato quotidiano.

L’immagine che emerge è quella di una rete che non è più solo infrastruttura, ma organismo vivo. Data center locali, dispositivi intelligenti e nodi di rete diventano punti nevralgici capaci di elaborare dati in tempo reale. Le città si trasformano in ecosistemi più rapidi, più sicuri, più resilienti. Dalle fabbriche ai sistemi sanitari, dalle reti urbane alle piccole imprese, ogni settore potrà accedere a servizi digitali con latenza minima e piena sovranità dei dati.

«Attraverso la collaborazione con Microsoft Italia, FiberCop compie un ulteriore passo avanti nella missione di diventare il campione digitale italiano – ha commentato Massimo Sarmi, presidente e amministratore delegato di FiberCop – Ampliando la propria infrastruttura in fibra con servizi di calcolo avanzati, FiberCop sarà in grado di offrire una gamma più ampia di soluzioni digitali. La nostra forza risiede nell’estensione unica e capillare degli asset aziendali e nell’esperienza senza pari nella gestione di infrastrutture critiche, che ci consentono di accelerare la transizione digitale dell’Italia e ridurre il divario digitale».