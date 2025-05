Carlo Conti è il protagonista della nuova campagna TIM sulle note di ‘Figli delle stelle’

È on air la nuova campagna di comunicazione TIM con protagonista Carlo Conti, uno dei volti più amati e riconosciuti della televisione italiana e conduttore dei TIM Summer Hits, accompagnato dal giovane Andrea Settembre, vincitore di Sanremo Giovani e del Premio TIM. Nello spot, Carlo Conti guida con leggerezza gli spettatori alla scoperta della nuova offerta TIM pensata per adattarsi ad ogni esigenza di streaming. I coni gelato, scelti da Andrea Settembre in compagnia di due amiche, diventano la ‘golosa’ metafora per presentare i tre nuovi pacchetti TimVision. Una proposta modulare e flessibile che combina la qualità del WIFI di TIM con i contenuti di TimVision. Con le nuove versioni S, M ed L dell’offerta TimVision Family è infatti possibile scegliere il mix di contenuti che meglio si adatta ai propri gusti: la S con Netflix, Dazn e Infinity+, la M che include anche Disney+ e la L dove si aggiunge Prime.

Sulle note di ‘Figli delle stelle’, lo spot è on air sulle principali emittenti nazionali e sulle connected TV affiancato da una pianificazione videostrategy su web, in radio, sui social e all’interno dei punti vendita TIM con attività BTL dedicata.

