Accordo pluriennale per il lancio di HBO Max su TIMVision. L’accordo prevede l’accesso al catalogo HBO Max, inclusi film e serie TV, a partire da 7 euro mensili in combinazione con TimVision Play, Netflix e Infinity.

TIM e Warner Bros. Discovery hanno annunciato una nuova partnership strategica pluriennale che segna l’arrivo ufficiale di HBO Max in Italia. Grazie all’accordo, l’app di HBO Max sarà disponibile su TimVision, consentendo agli abbonati di accedere in un’unica piattaforma alle serie HBO Original, alle produzioni Max Original e a un ampio catalogo di film e contenuti firmati Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television e DC Universe.

L’intesa consente la distribuzione di HBO Max in abbinamento alle offerte TimVision, con formule pensate per rispondere alle diverse esigenze di intrattenimento. I clienti potranno accedere a pacchetti che includono HBO Max insieme a TimVision Play, Netflix e Infinity Plus, a partire da 7 euro al mese. L’accordo prevede inoltre il rinnovo dei contenuti di discovery+, comprensivi dei sei canali Eurosport e di CNN International, già inclusi nell’offerta TimVision Play.

La collaborazione rafforza il posizionamento di TimVision come principale aggregatore di piattaforme streaming in Italia e si inserisce nella strategia di espansione globale di HBO Max, già presente in oltre 100 Paesi. «Il lancio di HBO Max in Italia rappresenta un elemento di per sé dirompente per il mercato italiano in quanto in unico servizio gli abbonati potranno trovare il meglio della produzione internazionale e locale del gruppo Warner Bros. Discovery: film, serie tv e sport. Avere accanto un partner come TIM costituisce un elemento chiave per garantire anche a chi è già abbonato a TimVision un accesso semplice e immediato a una varietà di contenuti senza precedenti. », dichiara Alessandro Araimo, amministratore delegato Warner Bros. Discovery Sud Europa.

«Dalla prima chiamata del mattino alla serie TV della sera. Dalla bolletta alla protezione della famiglia, fino ai progetti futuri. Stiamo costruendo un mondo TIM come una cassetta degli attrezzi sempre più ricca: strumenti semplici e concreti che le persone possono usare quando servono, nella vita di tutti i giorni. Non aggiungiamo opportunità per moltiplicare l’offerta, ma per dare alle persone più possibilità reali. Questo è il mondo TIM che stiamo costruendo e la nuova intesa con Warner Bros. Discovery rafforza ulteriormente il posizionamento di TimVision come principale hub dello streaming video sul mercato italiano», dichiara Pietro Labriola, amministratore delegato di TIM.

Il debutto di HBO Max sarà accompagnato da un’offerta ricca di novità, grandi produzioni internazionali e contenuti originali italiani, confermando l’ambizione della piattaforma di diventare un punto di riferimento anche per il pubblico italiano.