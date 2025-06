KENA, il secondo brand di TIM, lancia un abbonamento senza vincoli per smartphone

Arriva con Kena – il secondo brand mobile di TIM – il servizio di abbonamento per smartphone dedicato ai clienti consumer. Realizzato in collaborazione con Subbyx il servizio consente ai clienti di avere sempre a disposizione smartphone di ultima generazione, senza doverli acquistare.

TIM, con Kena, è la prima compagnia telefonica a introdurre in Italia un modello di business innovativo per i propri clienti privati, caratterizzato da un abbonamento mensile flessibile, senza anticipo e senza vincoli, che permette di scegliere il dispositivo più adatto alle proprie esigenze, utilizzarlo quanto si vuole, sostituirlo con un modello più avanzato o restituirlo in qualsiasi momento. Sono disponibili anche dispositivi ‘ricondizionati’, un’opzione che aiuta a ridurre l’impatto sull’ambiente e consente di risparmiare sull’importo dell’abbonamento.

Direttamente al link smartphone.kenamobile.it si può accedere al nuovo servizio SubbyxKena per abbonarsi, senza alcun anticipo né vincolo, ai prodotti a catalogo. Inoltre, i clienti ancora indecisi possono usare Subl!me, l’assistente digitale di Subbyx realizzato grazie ad un modello di AI conversazionale che in maniera semplice e veloce aiuta a trovare lo smartphone più adatto alle proprie esigenze. Una volta scelto, lo smartphone viene spedito direttamente a casa del cliente, senza costi aggiuntivi.

Tutti gli abbonamenti includono Subbyx Care, la copertura completa contro danni accidentali e malfunzionamenti, senza costi aggiuntivi né franchigia. Per domande o servizio di assistenza è a disposizione un canale e-mail dedicato.

In occasione del lancio, chi attiva il servizio entro il mese di giugno avrà uno sconto del 20% sull’abbonamento.